Dimensity 9400 в Oppo Find X8 Pro – новий лідер теста AnTuTu

Оновлений рейтинг AnTuTu містить інформацію про результати тестування майбутнього флагманського смартфона Oppo Find X8 Pro. Ця модель працює на ще неанонсованому чипсеті Dimensity 9400. І цей чип демонструє високу продуктивність – фактично, найвищу в рейтингу AnTuTu.
Згідно з попередніми витоками, процесор Dimensity 9400 містить одне потужне ядро Cortex-X5 з частотою до 3,4 ГГц, три продуктивних ядра Cortex-X4 з частотою до 3,3 ГГц та чотири енергоефективних ядра Cortex-A720 з частотою до 2,4 ГГц. Чип виготовляється компанією TSMC за нормами 3-нанометрового техпроцеса N3E.
Отже, цей чип в складі смартона Oppo Find X8 Pro продемонстрував в тесті AnTuTu результат 2 880 558 балів. Цей показник значно перевищує результати, які продемонстрували процесори Snapdragon 8 Gen 3 або навіть Apple M4 (хоча AnTuTu не рекомендує проводити порівняння між різними платформами).
Минулого тижня процесор Dimensity 9400 в складі стандартної моделі Oppo Find X8 пройшов тестування в пакеті Geekbench. Там він продемонстрував результат 2876 балів в одноядерному режимі та 8987 балів в багатоядерному режимі. Для порівняння, майбутній чип Snapdragon 8 Gen 4 раніше показав результати 2884 та 8840 балів, відповідно.
Офіційний анонс процесора Dimensity 9400 очікується на початку жовтня.
Джерело: gsmarena
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