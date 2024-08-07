Snapdragon 8 Gen 4 засвітився у Geekbench: +30-35% продуктивності CPU

Як очікується, наступний флагманський мобільний процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 буде представлений в жовтні цього року. За чутками, серія Xiaomi 15 стане першою, яка використовуватиме цей чип. Стверджується, що нова SoC запропонує виняткову продуктивність GPU. А тепер з’явились перші результати тестування в Geekbench для Snapdragon 8 Gen 4.

В одноядерному режимі тестування цей процесор продемонстрував результат 2884 бали, а у багатоядерному – 8840 балів. У порівнянні з попередником Snapdragon 8 Gen 3 приріст продуктивності становить 35% для одноядерного режиму та 30% – для багатоядерного режиму тестування. Для порівняння в якості еталона використовувався смартфон Xiaomi 14, який набрав 6810 балів у багатоядерному режимі та 2125 балів у одноядерному. Поки що нічого не відомо про продуктивність GPU.

Є ймовірність, що фактичний приріст продуктивності у Snapdragon 8 Gen 4 може бути ще суттєвішим, оскільки ранні порівняльні тести часто проводяться на передсерійних зразках, які все ще потребують доопрацювання.

Ходять чутки, що Qualcomm використовує у Snapdragon 8 Gen 4 власну архітектуру CPU Nuvia для своїх кластерів обчислювальних ядер і конфігурацію 2+6. Основний продуктивний кластер із двох ядер працює на тактовій частоті 4,09 ГГц, тоді як більш ефективний кластер із шести ядер має тактову частоту 2,78 ГГц. Чип також містить графічний процесор Adreno 830. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 начебто виготовляється за 3-нм техпроцесом TSMC.

Джерело: gsmarena