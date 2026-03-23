

12 ядер проти 24: Новий Intel Core 9 273PQE Bartlett Lake кидає виклик i9-14900K

Вадим Карпусь

12 ядер проти 24: Новий Intel Core 9 273PQE Bartlett Lake кидає виклик i9-14900K
Новий Intel Core 9 Bartlett Lake з 12 ядрами майже наздогнав 24-ядерний i9-14900K у тестах

В мережі з’явились результати тестів продуктивності процесора Intel Core 9 273PQE, що належить до лінійки Bartlett Lake. Чип засвітився в тесті PassMark і, попри меншу кількість ядер, показав досить пристойні результати, які змушують придивитися до нього уважніше.


Новий процесор Intel Core 9 273PQE використовує тільки продуктивні ядра (P-Core) — без енергоефективних E-Core. Максимальна конфігурація включає 12 ядер і має теплопакет до 125 Вт. І хоча це виглядає скромно на фоні сучасних флагманів, результати тестів говорять про високу продуктивність.

У багатопоточному тесті PassMark Core 9 273PQE набрав 45 427 балів. Це приблизно на 22% менше, ніж в Intel Core i9-14900K, але є важливий нюанс — у флагмана вдвічі більше ядер (24 ядра / 32 потоки проти 12 / 24). Фактично ці чипи суттєво відрізняються архітектурою:

  • Core 9 273PQE — 12 продуктивних P-ядер
  • Core i9-14900K — 8 P-ядер + 16 E-ядер

Хоча загальна кількість ядер менша, всі вони потужні, і саме тому новинка показує високу продуктивність. У однопоточних задачах вона майже на рівні топового i9, а в деяких випадках навіть відповідає йому.


12 ядер проти 24: Новий Intel Core 9 273PQE Bartlett Lake кидає виклик i9-14900K

Якщо порівнювати з Intel Core i7-14700K, різниця ще цікавіша. В багато поточному режимі тестування Core 9 273PQE відстає лише на 12%, зате в однопоточному випереджає приблизно на 4%.

Отже, менша кількість, але сильніші ядра дають дуже конкурентний результат. І це при тому, що формально чип має навіть менше ядер, ніж деякі моделі Core i5.

Раніше в тестах уже з’являвся 10-ядерний Core 7 253PE із цієї ж серії, який впевнено конкурував із процесорами з більшою кількістю ядер, зокрема з Intel Core i5-14400. Тепер Core 9 273PQE підтверджує цю тенденцію: ставка на потужні P-ядра працює.

12 ядер проти 24: Новий Intel Core 9 273PQE Bartlett Lake кидає виклик i9-14900K

Варто зауважити, що лінійка Bartlett Lake орієнтована не на масовий ринок, а на вбудовані системи. Тобто у звичайних ПК такі процесори офіційно не планують продавати, принаймні наразі.

Попри це, результати виглядають багатообіцяюче. Такий підхід добре підходить як для важких обчислень, так і для ігор, де сильна продуктивність одного ядра часто важливіша за загальну кількість потоків.

Джерело: wccftech

