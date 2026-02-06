Зрада по-американськи: родина Трампів таємно продала майже половину криптоплатформи WLF шейху ОАЕ

Depositphotos

Шейх Тахнун бін Заїд Аль Нагаян, який курує питання національної безпеки ОАЕ та керує державними активами, придбав майже половину активів World Liberty Financial, що належить родині Дональда Трампа. За 49% частку в бізнесі арабська сторона виплатила $500 млн через інвестиційну платформу Aryam Investment 1.





Про це тиждень тому дізналися Wall Street Journal. Втім, угоду Ерік Трамп фіналізував більше ніж рік тому — 16 січня 2025 року, за чотири дні до офіційного повернення свого батька в Білий дім. Фінансові умови передбачали, що половина суми, а саме $250 млн, передається авансом. З цих коштів $187 млн надійшли на рахунки компаній DT Marks DEFI LLC та DT Marks SC LLC, які афілійовані з родиною Трампів. Ще $31 млн розподілили між партнерами проєкту: родиною Стіва Віткоффа, а також Заком Фолкманом та Чейзом Герро.

Сам проєкт World Liberty Financial стоїть за стейблкоїном USD1. Це цифровий актив, прив’язаний до долара США та забезпечений казначейськими облігаціями уряду, валютними депозитами та готівкою. Дональд Трамп і його спецпосланник Стів Віткофф офіційно значаться почесними співзасновниками, проте операційне управління лежить на членах їхніх родин.

Поява нового великого акціонера змінила склад керівництва. До ради директорів World Liberty увійшли топменеджери компанії G42 — Мартін Едельман та Пен Сяо. Вони представляють інтереси шейха Тахнуна, чия бізнес-імперія та фонди (зокрема Abu Dhabi Investment Authority) оцінюються у понад $1,3 трлн. Інвестори наголошують, що гроші на купівлю частки в криптобізнесі не бралися безпосередньо з бюджету G42, а сама угода не обговорювалася з президентом Трампом.





Паралельно з цим відбулися зрушення у державній політиці США. Адміністрація Байдена раніше блокувала постачання потужних чипів для Еміратів через ризики їхнього потрапляння в Китай. Проте після інвестиції шейха та його візиту до Вашингтона в березні 2025 року ситуація змінилася. У травні США дозволили продаж 500 тис. передових ШІ-процесорів від NVIDIA на рік. П’ята частина цих чипів має надійти саме до компанії G42.

Такі події викликали критику в Конгресі. Сенаторка Елізабет Воррен назвала це корупцією та зажадала відкликати дозвіл на продаж технологій. Вона закликала Стіва Віткоффа, “царя” з питань ШІ Девіда Сакса та міністра торгівлі Говарда Лютніка свідчити перед Конгресом, щоб з’ясувати, чи не була національна безпека обміняна на вигоду приватної криптокомпанії.

Сам Дональд Трамп на запитання про інвестиції відповів, що не знає деталей угоди — мовляв, цим займаються його сини та “сім’я в цілому”, тоді як він зосереджений на пріоритетах в Україні, Ірані та Росії. Речниця Білого дому Анна Келлі та заступник генпрокурора Тодд Бланш також заперечують конфлікт інтересів, називаючи звинувачення безпідставними та нагадуючи про ділову активність родини Байдена в минулому, яка так і не призвела до імпічменту.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: CNBC