Новини Софт 19.09.2023 о 19:46

Дія.Engine ─ інструмент швидшого та зручнішого створення реєстрів та запуску онлайн-послуг

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Вадим Карпусь

Автор новин

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров представив новий інструмент Дія.Engine та розповів про його можливості.

Як зазначають у Мінцифри, платформа Дія.Engine — це інноваційне рішення, завдяки якому міністерства й державні органи зможуть зручно створювати реєстри та керуватимуть ними. Вона дасть змогу впорядковано й безпечно зберігати дані в реєстрах, автоматизовувати та оцифровувати державні послуги, що пришвидшить запуск онлайн-сервісів та диджиталізацію загалом.

Платформа Дія.Engine — системне рішення, яке змінює підхід до створення реєстрів та керування ними. Зараз уже 20 міністерств та ЦОВВ використовують платформу Дія.Engine для створення більш ніж 50 реєстрів і понад 100 державних послуг. Одним з них є Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна. Нині в ньому зберігається понад 520 тис. повідомлень від українців. Завдяки цьому реєстру українці можуть отримувати унікальну й технічно складну послугу в кілька кліків.

«Щоб отримати послугу в Дії, потрібно зробити всього кілька кліків. Але це лише вершина айсберга. За кожним сервісом стоять реєстри та обмін даними між ними. Це основа створення цифрової держави. Дія.Engine — інструмент, який дасть змогу створювати реєстри та керувати ними. Вартість розробки на платформі — вдвічі нижча, порівняно зі звичайною. Строк розробки — у 2-3 рази швидше. Зараз на платформі Дія.Engine розробляється 50 реєстрів. Частина з них вже працюють, інші — у розробці та будуть готові найближчим часом», — заявив Михайло Федоров.

Всього в Україні існує понад 400 державних реєстрів. Значна частина з них технологічно застарілі й вразливі до кібератак. Частина даних досі зберігається в паперовому вигляді чи табличках в Excel. Такі реєстри не можуть обмінюватися даними з іншими системами, що блокує запуск багатьох цифрових послуг.

Платформа Дія.Engine дає змогу держорганам розробляти реєстри різного рівня складності та автоматизовувати державні послуги та бази даних. Як заявляють у Мінцифри, для цього не потрібні великі команди й, відповідно, бюджет для оплати їхньої роботи.

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