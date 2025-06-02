До побачення, HDD та SSD. Інформацію навчилися зберігати у пластику

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Розділ Технології виходить за підтримки

Команда інженерів з Техаського університету в Остіні (США) розробила спосіб зберігати дані всередині синтетичних полімерних молекул.

Технологія створювалась за аналогією зберігання даних у ДНК, здатної зберігати великі об’єми даних у крихітному об’ємі протягом сотень та навіть тисяч років. Однак технологія зберігання даних на основі ДНК потребує спеціалізованого і дорогого обладнання.

Для вирішення цієї проблеми американські дослідники створили чотири молекули з пластика, які, подібно до нуклеотидів у ДНК, збираються у задані послідовності. На основі цих молекул-мономерів з різними електрохімічними властивостями науковці розробили абетку. Їхні комбінації дозволили отримати 256 символів, з яких дослідники згенерували пароль «Dh&@dR%P0W¢», закодувавши його у полімерний ланцюг. Важливо, що розшифрування закодованих даних можна здійснити за допомогою електричних сигналів, без необхідності задіяння дорогих і громіздких мас-спектрометрів або лазерів.

«Це перша спроба записати інформацію в будівельний блок із пластику, яку потім можна буде зчитувати за допомогою електричних сигналів, що наближає нас на крок до зберігання інформації за допомогою звичайних матеріалів. Напруга дає вам одну частину інформації — ідентифікацію мономеру, який зараз руйнується, — і тому ми скануємо через різні напруги і дивимося, як розпадається молекула, що повідомляє нам, який мономер руйнується в якийсь час. Як тільки ми точно визначимо, де знаходяться які мономери, ми зможемо зібрати це воєдино, щоб отримати ідентифікацію символів у нашому закодованому алфавіті», — пояснює один з авторів дослідження, інженер Правін Пасупаті.

Наразі недоліками цього методу залишаються можливість лише раз розшифрувати дані, оскільки мономери в процесі цього руйнуються. При цьому декодування паролю з 11 символів зайняло 2,5 години. Наступним кроком науковці планують підключити полімери до мікросхем для зчитування інформації комп’ютерами.

З іншого боку, як і ДНК, синтетична молекулярна система зберігання, подібна до тієї, що запропонована дослідниками, може зберігати величезні обсяги даних у крихітному просторі протягом тривалого часу. Натомість жорсткі диски та флешки не такі довговічні та потребують електричних джерел живлення.

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Результати дослідження були опубліковані у журналі Chem

Джерело: ZME Science

Розділ Технології виходить за підтримки

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