Майже 100 млн користувачів зберігають дані в хмарі сервісу Google One, — Сундар Пічаї

Генеральний директор Google Сундар Пічаї заявив, що хмарний сервіс зберігання даних Google One «ось-ось перетне» позначку в 100 млн підписників.

Виступаючи під час дзвінка-звіту Alphabet за 4 квартал 2023 року, Пічаї додав, що компанія прагне додати до сервісу Google One більше функцій на основі штучного інтелекту. Пошуковий гігант вперше запустив Google One у 2018 році. Відтоді продукт розвинувся й отримав додаткові можливості, включаючи функції редагування зображень Google Photos.

Тарифи Google One починаються від $1,99 на місяць, за що дають 100 ГБ сховища для спільного використання п’ятьма особами та доступ до VPN-сервісу компанії в США, передає TechCrunch.

Пічаї зазначив, що загальний бізнес підписок Google — включаючи YouTube Premium і Music, YouTube TV і Google One — знаходиться на висхідній траєкторії й перетнув позначку в $15 млрд річного доходу. Компанія заявила, що це 5-кратний стрибок порівняно з 2019 роком. Завдяки високим показникам підписки вертикаль «Підписки, платформи та пристрої» зросла на 23% порівняно з минулим роком.

Раніше цього місяця Google звільнила майже 1000 співробітників у підрозділах, включаючи апаратне забезпечення, інженерію та послуги, а також 100 співробітників з YouTube. Пізніше Пічаї надіслав співробітникам внутрішню службову записку, в якій повідомив, що цього року буде ще більше скорочень.

Примітно, що у своєму звіті про прибутки Google зазначила, що в компанії працює 182 502 працівники, що трохи більше, ніж 182 381 працівник, про яких вона повідомляла у звіті про прибутки за третій квартал. Однак це значно менше, ніж 190 234 працівників, які працювали в компанії наприкінці 2022 року.

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