Дональд Трамп розглядає Ілона Маска як радника президента — бізнесмени обговорювали це, вибори та політичне питання

Ілон Маск може стати радником президента, якщо Дональд Трамп повернеться у Білий дім, якщо колишній президент знову повернеться на посаду. Обидва бізнесмени обговорювали таку можливість, повідомляє The Wall Street Journal.

Видання пише, що Маск і Трамп вечеряли разом і обговорювали такі питання, як імміграція, технології та космічні сили США. Хоча роль Маска та деталі неясні, джерела повідомляють про обговорення того, як Маск може зробити свій внесок у безпеку кордонів та економічну політику. Однак остаточного рішення поки нема і призначення може не відбутися.

Попри деякі розбіжності з Трампом, Маск поінформував його про свою поточну кампанію впливу, спрямовану на переконання впливових бізнес-лідерів США не підтримувати Джо Байдена. Також він працює з інвестором-мільярдером Нельсоном Пельцом над інвестиціями в проєкт «запобігання шахрайству виборників», щоб забезпечити «чесний підрахунок голосів».

Останніми місяцями Маск робив багато політичних заяв та відкрито висловлював свої погляди щодо адміністрації Байдена. У березні генеральний директор Tesla заявив в X, що кілька років тому він голосував «на 100% за демократів».

«Тепер, я думаю, нам потрібна червона хвиля, інакше Америка підсмажена», — написав Маск. У тому ж місяці він заявив, що не планує робити пожертвування Трампу чи Байдену. Але перед цим його біограф Уолтер Айзексон писав у книзі «Ілон Маск», що мільярдер казав: «Трамп може бути одним із найкращих дурнів у світі».