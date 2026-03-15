"ШІ включатимуть у комунальні послуги, як газ та воду", — Сем Альтман

У майбутньому у вас може з’явитися ще один комунальний рахунок — за штучний інтелект. Про це заявив Sam Altman, який вважає, що ШІ зрештою купуватимуть як базову комунальну послугу — подібно до електроенергії чи води — з оплатою залежно від обсягу використання.





Виступаючи на саміті BlackRock Infrastructure Summit у Вашингтоні, генеральний директор OpenAI заявив, що технологічні компанії на кшталт його працюють над майбутнім, у якому інтелект постачатиметься на вимогу.

“По суті, наш бізнес — і, думаю, бізнес кожного постачальника моделей — виглядатиме як продаж токенів”, — сказав Альтман, маючи на увазі одиниці, які системи ШІ використовують для обробки та ціноутворення вхідних і вихідних даних.

У такому світі обчислювальні потужності визначатимуть, хто отримує доступ — а попит на ШІ лише зростає, вважає Альтман. Обчислювальні потужності — це обсяг процесорних ресурсів, необхідних для навчання та роботи моделей ШІ, який визначається інфраструктурою, зокрема чипами та дата-центрами. Якщо OpenAI не збудує достатньо обчислювальних потужностей для задоволення попиту, за словами Альтмана, компанія або “не зможе продавати його, або ціна стане дуже високою”. У такому разі доступ до ШІ може зміститися на користь заможних людей або змусити уряди вирішувати, як розподіляти обмежені обчислювальні ресурси.

Великі технологічні компанії цього року планують витратити сотні мільярдів доларів на обчислювальні потужності, щоб задовольнити стрімко зростаючий попит на ШІ. У своїй ключовій доповіді на CES 2026 у січні генеральна директорка AMD Ліза Су заявила, що протягом наступних 5 років світові знадобиться понад “10 йотафлопсів” обчислювальної потужності — масштаб у 10 000 разів більший за глобальні можливості ШІ у 2022 році — щоб встигати за зростанням. Забезпечення такого розширення є серйозним інфраструктурним викликом.





“Ми бачимо майбутнє, у якому ШІ стане комунальною послугою, як електрика чи вода, і люди купуватимуть його у нас за лічильником та використовуватимуть для будь-яких завдань”, — додав Альтман на саміті.

Дата-центри для ШІ можуть споживати стільки електроенергії, скільки невеликі міста, а навантаження на енергомережу США — разом із дефіцитом трансформаторів та повільним погодженням ліній електропередач — може стати вузьким місцем. В одному з епізодів подкасту “Moonshots with Peter Diamandis” у січні Ілон Маск заявив, що виробництво електроенергії зараз є головним обмеженням для масштабування ШІ, і припустив, що Китай може випередити США за загальними обчислювальними потужностями ШІ через швидший розвиток енергетичної інфраструктури.

Усередині технологічних компаній обчислювальні ресурси є цінним, але іноді дефіцитним ресурсом. Інженери конкурують за доступ до графічних процесорів, а деякі кандидати на роботу тепер запитують про бюджет на обчислення ШІ поряд із зарплатою та часткою в компанії. Минулого грудня президент OpenAI Грег Брукман заявив, що компанія, яка планує інвестувати близько $1,4 трлн у проєкти дата-центрів протягом наступних восьми років, хоче “випереджати криву”.

“Я не думаю, що нам це вдасться, якими б амбітними не були наші нинішні плани”, — зауважив він.

Альтман же на саміті BlackRock заявив, що мета полягає в тому, щоб відійти від світу, у якому компанії “обмежені доступною потужністю”. Тож, схоже, незабаром щомісячний рахунок за електрику чи воду може поповнитися ще одним рядком — “штучний інтелект”. Оплачувати його доведеться за фактом використання, а це означає, що навіть пошук по Google чи розмова з чат‑ботом перетворюється на міряну комунальну послугу — технологічний апетит стає вашим рахунком, а компанії й уряди вирішують, кому дозволити “відкрити кран” першими.

Джерело: Business Insider