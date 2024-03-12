Трамп пропонував Маску купити соцмережу Truth Social, — The Washington Post

Обидва різними способами намагалися створити власну «платформу для свободи слова».

Минулого літа експрезидент США Дональд Трамп запропонував Маску придбати його соцмережу Truth Social, повідомляє The Washington Post. На той момент Ілон все ще керував «хаотично поглинутим» Twitter — і лише виношував плани перетворити його на X і передати в руки Лінди Яккаріно.

Водночас спілкування не завершилось обговоренням потенційної угоди — два неназвані джерела Post кажуть, що Маск і Трамп надалі неодноразово обговорювали бізнес і політику.

На початку березня Трамп вчергове зустрівся з Маском і ще кількома владними донорами-республіканцям у Флориді. В The New York Times тоді написали, що експрезидент шукав спонсорів для передвиборчої кампанії, а Ілон на X згодом написав, що «не жертвує гроші жодному з кандидатів на роль президента США».

Ще у листопаді 2022-го Маск відновив акаунт Трампа в Twitter, який заблокували після закликів до штурму Капітолія у січні 2021 року. Однак той продовжує використовувати власну соцмережу Truth Social, попри те, що там має набагато менше підписників.

Платформа для «свободи слова» Трампа зіткнулася зі значними фінансовими проблемами з моменту запуску у 2022 році. Відповідно до документів Комісії з цінних паперів і бірж, торік Truth Social втратила десятки мільйонів доларів.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!