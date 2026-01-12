Doom запустили на мультиварці

Photo: TomsHardware / Youtube

Ютуберу вдалося запустити класичний шутер на “розумній” мультиварціі Krups Cook4Me після зчитування та перепрошивки прошивки сенсорного модуля керування. У відео з розбором показано, як Doom працює локально на дисплеї пристрою без втручання в електроніку.

“Диво” сталося завдяки перепрошивці комп’ютера із сенсорним екраном. Початковою точкою стало вбудоване Wi-Fi-з’єднання Cook4Me. Переглядаючи меню налаштувань, автор помітив, що “перші три байти — від Espressif… тож усередині, найімовірніше, є ESP”. Це спостереження й підштовхнуло до повного розбирання пристрою. Після відкриття виявилося, що апаратна частина поділена. У нижній частині пристрою — те, що автор описує як фактично просто датчик температури, нагрівальний елемент і запобіжний вимикач.

Ця плата побудована на мікроконтролері STM і керує реле нагріву, вимірюванням температури та аварійним відключенням на випадок, якщо щось піде не так або реле залипне. З’єднаний із нею простим чотирижильним кабелем фронтальний модуль із сенсорним екраном містить значно потужніше “залізо”. Wi-Fi-модуль виявився ESP32, а основним процесором плати дисплея — Renesas R7S721031VZ. Автор називає його “доволі хорошим чипом”, додаючи, що він досить потужний і має багато GPIO. Це Arm-ядро.

Плата сенсорного екрана також включає 128 МБ флеш-пам’яті, 128 МБ ОЗП, контролер ємнісного сенсора, драйвер дисплея, бузер, зовнішню EEPROM і “незапаяний слот для SD-картки”. Флеш-пам’ять ESP32 було зчитано — вона виявилася зашифрованою. Логи вказували на хмарну взаємодію: за словами автора, це натякає “на підключення через хмару AWS, тобто MQTT з приватним ключем”, якщо хтось захоче з цим працювати.

Доступ до основного процесора Renesas отримали через SWD. Під’єднавши програматор до відповідних контактів, автор успішно зчитав флеш. Логи завантажувача дозволили відреверсити ініціалізацію LCD, що дало змогу зібрати власну прошивку та прошити чип.

Після налаштування робочого середовища прошивки Doom було портовано на систему сенсорного екрана.

“Після написання достатньої кількості обгорток навколо Doom і портування його у прошивку ми можемо повністю запустити його на каструлі для готування. Гра працює на дисплеї Cook4Me, а сенсорний екран розбитий на зони для керування, забезпечуючи доволі приємну частоту кадрів”, — пояснює автор.

Абсурдно — так, але відео дає наочне уявлення про те, як побудовані розумні побутові прилади. Логіка готування в Cook4Me ізольована на простому контролері, тоді як інтерфейс і мережеві функції обслуговує значно потужніший вбудований комп’ютер. У цьому випадку саме така розділеність дозволила запустити Doom на скороварці — і, без сумніву, інтернет незабаром принесе ще більш дивакуваті приклади пристроїв, на яких запускають Doom. Хоча, зрештою, Doom уже був у космосі, тож, можливо, дивніше вже не буде.

Джерело: TomsHardware