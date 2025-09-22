banner
Новини Технології 22.09.2025 comment views icon

Doom таки запустили на вейпі — а ще на калькуляторі

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Doom таки запустили на вейпі — а ще на калькуляторі
Doom на екрані вейпа / GitHub, atc1441

Коли ми писали про сервер на вейпі, навіть не могли уявити, що припущення про запуск Doom на цих пристроях здійсниться так швидко. Втім, тут є підступ.

Сервер, запущений на вейпі, міг навіть підтримувати невеликий текстовий сайт. Ресурси електроніки пристрою, як процесор та пам’ять, вкрай обмежені, тож передбачення про запуск Doom було радше жартом. І дійсно, гра працює на вейпі лише номінально — вбудований екран відтворює її з іншого ПК. Але це теж певною мірою технічне досягнення, з такою апаратною базою.

Вейп Aspire PIXO досить потужний та дорогий (€30). Він має чип Puxa PY32F403XC ARM з 64 КБ оперативної пам’яті, 256 КБ флешпам’яті та зовнішньою SPI-пам’яттю на 16 МБ. Також на борту є чип Bluetooth, РК-екран 323х173, нагрівальна спіраль, вібромотор та навіть мікрофон.

Завдяки кастомній прошивці вейп може роздавати спільний доступ до екрана через USB, що дозволяє транслювати Doom або навіть відео безпосередньо на дисплей. Крім прошивки, розробник також випустив браузерний інструмент під назвою VapeCloudStreamer, який керує доступом до екрана. Дехто з коментаторів навіть вважає, що можливо створити справжній порт спрощеної Doom на пристрій. На GitHub користувач atc1441 виклав додаткові матеріали щодо мода та специфікації пристрою.

Doom таки запустили на вейпі — а ще на калькуляторі
Начинка вейпа Aspire PIXO / GitHub, atc1441

Запуск Doom на калькуляторі Casio відбувся не в перше, так що можна обмежено говорити навіть про “серійний” мод. Щобільше, існує сторінка модифікації наукових калькуляторів, де представлені порти Doom, мод Minecraft і навіть емулятор NES. Модинг калькуляторів Casio вже довгий час є своєрідним хобі.

Doom таки запустили на вейпі — а ще на калькуляторі

Doom має славетну історію запусків на найдивовижніших пристроях. Гра встигла попрацювати на зарядному пристрої (досить добре оснащеному), на мастурбаторі, на тесті для визначення вагітності, на будильнику, нещодавно вилетів Doom, котрий пропрацював 2,5 роки безперервно на КПК ASUS MyPal. Одним з найекзотичніших “пристроїв” для запуску гри, мабуть, стали кишкові бактерії. Як не дивно, Doom запустили навіть на відеокарті — без решти системи.

Гра також отримала нейромережевий рушій, який генерує її наживо. Усе більше пристроїв отримують чипи та просунуту електронну начинку, тож навіть важко уявити, на чому Doom вийде наступного разу.

Джерело: VideoCardz

Популярні новини

arrow left
arrow right
"Неймовірно швидкий": інженер підняв сервер на електроніці одноразового вейпу
Соромно через коротку портативну консоль? У цього китайця — одна з найдовших
Doom вилетів після 2,5 років безперервної роботи на КПК ASUS MyPal
Doom запустили на зарядці Anker Prime Charger: допомогли 2,26" дисплей і CPU на 150 МГц
Коли мама не купила комп'ютер: користувач зібрав "ігровий ПК AMD" з картону, і він певним чином працює
"Тривимірний" час може стати довгоочікуваною "теорією всього", — дослідження
Огляд Dying Light: The Beast. Паркур, зомбі і розчарування
Від сайтів до квантових обчислень. Як Infinity Technologies поєднує розробку з науковими дослідженнями
Перші огляди Silent Hill f: "еліта жанру горору" з 86/100 на Metacritic та 85/100 на Opencritic
Сумуєте за Vista? Windows 11 отримає вбудовану підтримку відеошпалер
Дві комети з’являться на небі у жовтні — як побачити
Офіційно: смартфони Xiaomi 17 представлять 25 вересня, анонс пропонує перший погляд на базову версію
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати