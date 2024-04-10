Дорогі, крихкі, неефективні: американські дрони погано себе показали на війні в Україні

Американські дрони компанії Skydio з Кремнієвої долини погано показали себе на війні в Україні — їх дорого виготовляти та ремонтувати, але вони постійно виходять з ладу через дію російської РЕБ.

WSJ зібрав коментарі представників Skydio, військових та чиновників.

Більшість малих дронів, розроблених американськими стартапами, не справились у бойових умовах. І йдеться не тільки про Skydio.

Зроблені в Америці дрони, як правило, дорогі, крихкі та їх важко ремонтувати, розповіли виданню керівники компаній, українські військові, чиновники та колишні чиновники оборони США.

Визнають це у Skydio. CEO компанії заявляє, що американські безпілотники працюють не так добре інші системи, і це загальне резюме.

Варто зазначити, майже 300 американських компаній з виробництва БПЛА за останні два роки залучили близько $2,5 мільярдів інвестицій.

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Але представники української влади сказали WSJ, що:

безпілотники американського виробництва крихкі;

не в змозі подолати російське глушіння та технологію відключення GPS;

іноді не могли злітати, виконувати місії або повертатися;

часто не літають на заявлених виробниками відстанях;

не несуть значні корисні навантаження.

DJI — в фаворі. Але сама компанія проти війни

Тому Україна віддала перевагу дешевшим китайським продуктам, в першу чергу виробництва SZ DJI Technology.

WSJ також зазначає, що Україна також розвинула вітчизняну індустрію безпілотників, яка спирається на китайські компоненти. Українські заводи випускають сотні тисяч маленьких дешевих дронів, які можуть нести вибухівку.

Цікаво, що сама компанія DJI заявила, що намагається обмежити використання безпілотників під час війни. Але не може контролювати продажі.

«DJI категорично засуджує використання своєї продукції для завдання шкоди в будь-якій точці світу», — йдеться у заяві.

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США вважають DJI компанією, яку так чи інакше контролює китайська влада. DJI це заперечує.

Тому Пентагон заборонив дрони DJI в армії США. Разом з цим діють і обмеження на китайські компоненти, що робить виробництво дорожчим.

Що далі?

WSJ заявляє, що Україна наразі запросила тисячі нових безпілотників Skydio X10.

Вони можуть самостійно перемикати частоти, як тільки сигнал глушиться

Мають кращі навігаційні можливості, тому можуть літати на великій висоті без GPS.

«Для Skydio, і я думаю, для індустрії безпілотників США вкрай важливо, щоб X10 досягли успіху на полі бою в Україні. Альтернативи немає», — резюмував CEO Skydio.

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