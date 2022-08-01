Дослідження Mastercard: половина українських підприємців переконана, що на відновлення знадобиться від одного до трьох років

Більшість українських підприємців (61%) попри війну, вимушену релокацію, складнощі з логістикою та зменшення обсягів продажів продовжують працювати, а 91% з тих, хто призупинив діяльність – готові відновитись у майбутньому. Такі результати дослідження Mastercard SME Index, у рамках якого вивчалися стан та ключові потреби малого та середнього бізнесу в Україні, а також перспективи повернення до показників довоєнного рівня.

Війна значно вплинула на доходи малого та середнього бізнесу. 79% опитаних констатують зменшення обсягів бізнесу, причому для половини підприємців таке скорочення сягає від 50% до 99%. Водночас кожному п’ятому підприємцю вдалося зберегти (19%) або навіть збільшити (2%) обсяги бізнесу порівняно з довоєнним періодом.

Адаптуючись до нової реальності, кожен другий підприємець (50%) був змушений трансформувати свою бізнес-діяльність. Найчастіше ці зміни стосувалися переорієнтації бізнесу на оборонні потреби країни (17%), перехід до іншої сфери бізнесу (16%) чи перенесення виробничих потужностей в інші регіони України або за кордон (13%).

Для відновлення бізнесу знадобиться час та підтримка. Залежно від довгострокової ситуації в Україні, 41% опитаних прогнозують повернення до довоєнних показників протягом року, 30% вважають, що для цього знадобиться від одного до двох років, а 23% очікують, що зможуть повністю відновитися не раніше ніж, за два-три роки. Серед головних потреб нині активного бізнесу – нові замовлення та ринки збуту (56%), кошти на розвиток (33%) та допомога з логістикою (23%).

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Втім, незважаючи на зменшення рівня доходів та складнощі, з яким стикається малий та середній бізнес сьогодні, українські підприємці активно донатять гроші на благодійність та підтримують волонтерські ініціативи – про це заявляють 74% опитаних.

Активна діджиталізація характерна для більшості представників малого та середнього бізнесу в Україні. Так, 70% підприємців зазначають, що використовують цифрові канали продажів, серед яких найбільш популярними є соціальні мережі (40%) та власний сайт (33%). За оцінкою 39% опитаних працюючих підприємців, саме цифрові канали приносять їх бізнесу більше половини всіх замовлень.

«Протягом останніх років ми бачили, як цифрова трансформація допомагає українським підприємцям розвиватися, а сьогодні діджиталізація набула особливого значення. Український малий та середній бізнес вбачає в цьому важливу умову для свого відновлення та зростання, і з позитивом дивиться у майбутнє. Вже дві третини українського малого та середнього бізнесу використовують цифрові канали, тому потенціал і необхідність подальшої діджиталізації очевидні. Вона відіграє важливу роль у допомозі українським підприємцям, і ми зі свого боку будемо і надалі використовувати свої технології, інновації та експертизу, щоби допомагати українським бізнесам зростати», – зазначила Інга Андреєва, генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові.

Кількість бізнесів, що приймають оплату за товари чи послуги у безготівковій формі зростає. Так, з початком війни 8% підприємців вперше почали приймати безготівкові оплати. Загалом, відповідно до результатів дослідження, сьогодні 87% діючого бізнесу приймають оплату у безготівковій формі – через POS-термінал, на банківський рахунок або за допомогою цифрових сервісів. При цьому третина підприємців стверджують, що на безготівку припадає переважна більшість оплат (90-100%).

Українські підприємці проявляють зацікавленість і до новітніх платіжних технологій. Так, за результатами дослідження, кожен десятий приймає оплати за товари та послуги криптовалютою, а 24% бізнесів розглядають таку можливість у майбутньому.

Протягом багатьох років Mastercard активно підтримує український малий і середній бізнес, запускаючи спеціальні фінансові продукти, послуги та ініціативи, спрямовані на розширення можливостей МСБ завдяки використанню сучасних платіжних технологій. З початку повномасштабного вторгнення для додаткової підтримки бізнесів Mastercard тимчасово скасувала комісію інтерчейндж для безготівкових розрахунків в Україні. Крім того, цього року Mastercard у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України відкрили консультаційний центр Дія.Бізнес для українських МСБ у Варшаві, аби допомогти тим підприємцям, які опинилися за кордоном.

Mastercard також оголосила про запуск нової ініціативи в рамках програми Start Path, розробленої спеціально для українських фінтех-компаній і підприємців, що надасть стартапам можливість пришвидшити свій розвиток та сприятиме відновленню економіки країни. Задля додаткової підтримки українцям, і зокрема розвитку програм для малого бізнесу, компанія виділила 3 ​​мільйони доларів США через Mastercard Impact Fund.