Dragon Age: Inquisition зараз роздають безплатно в Epic Games Store

Сервіс цифрової дистрибуції Epic Games Store підготував чергову безплатну роздачу гри для своїх користувачів. Цього разу гравці можуть додати до своєї колекції досить популярну рольову гру Dragon Age: Inquisition – Game of the Year Edition.

Dragon Age: Inquisition — рольовий бойовик в жанрі темного фентезі. Це третя частина в серії франшизи Dragon Age. Вона є продовженням гри Dragon Age II. Сюжет починає розгортатись через рік після подій Dragon Age II та подій роману Dragon Age: Asunder. Орлей переживає громадянську війну, що загрожує стабільності південного Тедасу. Магічні Круги повстали проти терору Ордена Храмовників у спробі отримати незалежність, що призвело до повномасштабної війни. В останній спробі досягти миру лідер Церкви, Джустинія V, організувала Божественний Конклав з метою досягнення мирного компромісу. Та все йде не за планом, і гравцю доведеться самотужки розв’язувати місцеві проблеми, ставши Інквізитором. В Dragon Age: Inquisition можна зустріти персонажів та компаньйонів з попередніх частин серії.

Видання Dragon Age: Inquisition – Game of the Year Edition на додачу до основної гри також включає три доповнення: «Щелепи Гаккона», «Сходження» та «Чужак». Також гравці отримають деякі додаткові ігрові предмети, як от арсенал, обладунки, їздові тварини тощо.

Безплатна роздача гри Dragon Age: Inquisition – Game of the Year Edition триватиме в магазині Epic Games Store до 23 травня. Також пропонуємо ознайомитися з оглядом гри від ITC.UA.