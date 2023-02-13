Дубай планує запустити летюче таксі у 2026 році, знову

З 2017 року емірат Дубай сподівається запустити летюче таксі у місті, де вже є найвища будівля у світі, штучні острови та інші дива. Чергова обіцянка присвячена до щорічного Всесвітнього урядового саміту, який зараз проходить у Дубаї.

Правитель емірату шейх Мохаммед бін Рашид Аль Мактум оголосив про відновлення програми летючого таксі у Twitter. Цього разу в рекламному ролику представили шестипропелерне електричне таксі, створене компанією Joby Aviation із Санта-Крус, штат Каліфорнія.

من القمة العالمية للحكومات .. اعتمدنا اليوم تصميم محطات التاكسي الجوي الجديدة في دبي .. والتي ستبدأ عملها خلال ٣ سنوات .. pic.twitter.com/tGQyPFVDUD — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 12, 2023

Цікаво, що заміщення компанією Joby Aviation китайських EHang 184 і XPeng X2 та німецького Volocopter не було пояснено офіційними особами Еміратів. Літак Joby був представлений на стенді саміту.

«Ми у захваті від цієї можливості та активно її вивчаємо», — сказав Олівер Уокер-Джонс, представник Joby Aviation.

Ахмед Бахрозян, чиновник Управління доріг та транспорту емірату, аналогічним чином заявив у понеділок державній радіостанції Dubai Eye, що проєкт наразі тільки починається.

«Ми ще не підписали контракт із жодним партнером».

Оприлюднено деякі подробиці про програму. Місто планує чотири «вертипорти» біля міжнародного аеропорту Дубая, найбільш завантаженого у світі, центру столиці емірату, штучного архіпелагу Пальма Джумейра та Дубай Марини. Ці точки включатимуть два стартові майданчики та чотири точки зарядки для летючих таксі.

Ціни на летючі таксі «будуть такими ж, як на лімузини в Дубаї, можливо трохи вище». Тарифи на послуги лімузинів мінімум на 30% вищі, ніж вартість таксі у місті. Мінімальна вартість проїзду у таксі становить близько $3,25 плюс $0,5 за кілометр.

Відступом від більш ранніх планів виглядає використання пілотованих летючих таксі, а не автономних. Офіційні особи Дубая описали таксі як місце пілота і чотири місця для пасажирів на борт. Проте випробування триватимуть і з автономними таксі, що літають.

Прототип Joby може пролетіти понад 240 кілометрів без заряджання. Таксі злітає і приземляється вертикально, яке ротори в польоті нахиляються вперед. Його максимальна швидкість становитиме 320 км/год.

Відео, розміщене в обліковому записі шейха Мохаммеда у Твіттері, також включало логотип лондонської інфраструктурної компанії Skyports, яка також працює над летючим транспортом. Компанія вже тестує свою модель вертипорта недалеко від Парижа та працює з Joby.

Дубай славиться практично повною відсутністю пішохідної інфраструктури та завантаженістю транспортних шляхів. Летючий транспорт міг би допомогти розвантажити їх, проте про серйозне навантаження через невелику кількість суден говорити не доводиться.

Джерело: Bloomberg