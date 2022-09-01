Дубілет запускає Navkolo — альтернативу 1С та іншому російському ПЗ з автоматизації для малого та середнього бізнесу

Відомий український IT-підприємець та співзасновник monobank Дмитро Дубілет анонсував свій новий бізнес-проєкт в Україні — Navkolo. Наразі стартує бета-тест перших модулів майбутнього сімейства ІТ-сервісів для автоматизації бізнесу, яке врешті-решт має витіснити 1С та інше російське ПЗ з ринку України. Перші деталі про нові продукти він розповів у своєму Telegram-каналі.

Можна пригадати, як наприкінці квітня Дмитро Дубілет закликав українські продуктові компанії до партнерства з метою створення альтернатив російському програмному забезпеченню. Схоже, підприємець вирішив особисто інвестувати у цей доволі перспективний напрямок. За словами Дубілета, місія Navkolo — “надання крутих ІТ-сервісів для малого та середнього бізнесу”.

“Навіть якщо не брати до уваги, що 1С — російське створіння, український бізнес вже давно мав би відмовитись від цих жахливих програм 90-х років. 1С — це довго, дорого, незручно. Будь-який крок потребує залучення програмістів. Вирви-око інтерфейси. Нема доступу зі смартфону… Але звісно, ця історія — не тільки про заміну 1С чи інших російських продуктів. Ми хочемо надавати українському МСБ дійсно круті сервіси з автоматизації” Дмитро Дубілет, український IT-підприємець, співзасновник Fintech Band (monobank) та Fintech Farm (Leobank)

Як наголошує Дубілет, Navkolo — це екосистема. Команда не створюватиме сервіси самостійно з нуля, а натомість відбиратиме продукти інших українських компаній та інтегруватиме їх та допомагатиме з подальшим розвитком. Щоб потрапити в акселераційну програму Navkolo, сервіс повинен пройти перевірку на “юзабіліті, функціональність, перспективи розвитку тощо”. Конкретні вимоги програми не зазначаються. Повідомляється лише, що всі сервіси Navkolo мають єдину просту реєстрацію, якісну та привітну службу підтримки (телефон та чат), зручну взаємодію з державними органами та між собою, а також спільний білінг.

Наразі у Navkolo вже готові два перші модулі — бухгалтерія та автоматизація торгівлі. Далі поступово з’являтимуться інші сервіси для різних функцій та сегментів.

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У складі Navkolo два модулі:

Navkolo.Бухгалтерія. Реалізація, придбання, необоротні активи. Зарплата і персонал. Податки, звітність. Запаси і виробництво. Каса і банк. Інтеграція з клієнт-банком. ЗЕД, імпорт-експорт. Партнер — Bookkeeper.

Navkolo.Торгівля. Складський облік. Робота з цінами. Розрахунки з клієнтами та постачальниками. Підключення обладнання. Кадровий облік. CRM. Ведення витрат. Детальна аналітика. Партнер — DNTrade.

Порівняння українського Navkolo та російського 1C

Бета-тест та тарифи

Дмитро Дубілет закликає всіх зацікавлених бізнесменів спробувати Navkolo — їм потрібно лишити свої контакти на сайті проєкту та дочекатися запрошення.

Для бета-тестувальників перший місяць безплатний, а наступний рік — знижка 50% від тарифу.

Наостанок лишається згадати про ініціативу ReplaceRUwithUA — сайт, де зібрані всі українські альтернативи російському програмному забезпеченню.