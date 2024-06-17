Мультфільм «Думками навиворіт 2» відкрився з касою у $295 млн, перевершивши другу «Дюну» Дені Вільньова

В національному прокаті «Думками навиворіт 2» обігнав за прем’єрними показниками ($155 млн) одразу двох лідерів: «найбагатший» фільм 2024 року, другу «Дюну» Дені Вільнева, а також касового гіганта попереднього року, «Барбі» Ґрети Ґервіґ.
Міжнародний (із ще $140 млн) — приніс мультфільму звання найкращого анімаційного відкриття всіх часів за кордоном, посунувши з лідерської позиції «Крижане серце» із $135 млн.
Загалом з моменту дебюту минулого тижня «Думками навиворіт 2» заробив $295 млн, ще відкриттям перевершивши свій виробничий бюджет, який становить $200 млн. Очікується, що до наступних вихідних анімація Disney і Pixar збере ще $80-90 млн.
Прем’єра «Думками навиворіт 2» — стала другою за величною для Pixar у світі, перевершивши «У пошуках Дорі» 2016 року ($135 млн) та «Історію іграшок 4» 2019 року ($120 млн), однак трохи поступившись «Суперсімейці 2» 2018 року ($182 млн). Водночас продажі квитків на мультфільм обігнали показники оскароносного оригіналу 2015 року із $90,5 млн (загалом перший анімаційний фільм заробив $858 млн у всьому світі).
Це також перший вікенд 2024 року, який відзначився дебютом у $200 млн — попередній лідер, «Дюна: Частина друга», відкрилась зі $180 млн та завершила прокат із $711,8 млн, поки утримуючи звання найкасовішого фільму року.
У «Думками навиворіт» 2015 року, знятому Пітом Доктером, розповідали про 11-річну Райлі та її п’ять емоцій — Радість, Печаль, Огиду, Страх і Гнів. В другому фільмі в голові більш дорослої головної героїні з’являються «нові гості» — зокрема, й Тривожність. Режисером «Думками навиворіт 2» виступив Келсі Манн, також до проєкту повернулась сценаристка Мег Лефов.
Цікаво, що власний рекорд раніше оформив трейлер мультфільму, який за перші 24 години зібрав 157 млн переглядів та став найуспішнішим запуском анімаційного трейлеру в історії Disney. Попередніми рекордсменами були «Крижане серце 2» з 116,4 млн переглядів за добу та «Суперсімейка 2» із 113,6 млн переглядів за добу.