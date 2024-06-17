Мультфільм «Думками навиворіт 2» відкрився з касою у $295 млн, перевершивши другу «Дюну» Дені Вільньова

В національному прокаті «Думками навиворіт 2» обігнав за прем’єрними показниками ($155 млн) одразу двох лідерів: «найбагатший» фільм 2024 року, другу «Дюну» Дені Вільнева, а також касового гіганта попереднього року, «Барбі» Ґрети Ґервіґ.

Міжнародний (із ще $140 млн) — приніс мультфільму звання найкращого анімаційного відкриття всіх часів за кордоном, посунувши з лідерської позиції «Крижане серце» із $135 млн.

Загалом з моменту дебюту минулого тижня «Думками навиворіт 2» заробив $295 млн, ще відкриттям перевершивши свій виробничий бюджет, який становить $200 млн. Очікується, що до наступних вихідних анімація Disney і Pixar збере ще $80-90 млн.

Прем’єра «Думками навиворіт 2» — стала другою за величною для Pixar у світі, перевершивши «У пошуках Дорі» 2016 року ($135 млн) та «Історію іграшок 4» 2019 року ($120 млн), однак трохи поступившись «Суперсімейці 2» 2018 року ($182 млн). Водночас продажі квитків на мультфільм обігнали показники оскароносного оригіналу 2015 року із $90,5 млн (загалом перший анімаційний фільм заробив $858 млн у всьому світі).

Це також перший вікенд 2024 року, який відзначився дебютом у $200 млн — попередній лідер, «Дюна: Частина друга», відкрилась зі $180 млн та завершила прокат із $711,8 млн, поки утримуючи звання найкасовішого фільму року.

У «Думками навиворіт» 2015 року, знятому Пітом Доктером, розповідали про 11-річну Райлі та її п’ять емоцій — Радість, Печаль, Огиду, Страх і Гнів. В другому фільмі в голові більш дорослої головної героїні з’являються «нові гості» — зокрема, й Тривожність. Режисером «Думками навиворіт 2» виступив Келсі Манн, також до проєкту повернулась сценаристка Мег Лефов.

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Цікаво, що власний рекорд раніше оформив трейлер мультфільму, який за перші 24 години зібрав 157 млн переглядів та став найуспішнішим запуском анімаційного трейлеру в історії Disney. Попередніми рекордсменами були «Крижане серце 2» з 116,4 млн переглядів за добу та «Суперсімейка 2» із 113,6 млн переглядів за добу.