«Топ Ґан: Меверік» перетнув позначку $1 млрд касових зборів по всьому світу

Як і очікувалося, американський бойовик «Топ Ґан: Меверік» / Top Gun: Maverick став мільярдником — кінострічка Джозефа Косінскі з Томом Крузом у головній ролі на 9-му тижні прокату зібрав понад $1 млрд. Це перший фільм 2022 року, якому вдалося досягти цього результату. Також «Меверік» узяв титул найкасовішого фільму у кар’єрі Тома Круза — до недавнього часу його утримувала «Місія нездійсненна: Фолаут» 2018 року зі зборами у $791 млн.

Якщо ближче поглянути на збори, $521 млн стрічка зібрала у США, а ще $484,7 млн — в інших країнах. Показовим є те, що «Меверік» подолав позначку у $1 млрд касових зборів навіть без прокату в росії та Китаї, які вважаються великими кіноринками. До речі, в Україні блокбастер показують з 2 червня.

Можна згадати, що від початку пандемії позначка в мільярд доларів корилася лише одному фільму — кінокоміксу «Людина-павук: Додому шляху нема» з Томом Голландом. До речі, восени 2022 року у прокат повторно вийде «веселіша» версія кінокоміксу з додатковими матеріалами — очікується, що це допоможе йому подолати планку у 2 мільярди та, ймовірно, увійти до п’ятірки найкасовіших фільмів в історії.

Загалом для Paramount, яка випустила «Топ Ґан: Меверік», перша половина 2022 року видалася надзвичайно успішною — раніше студія випустила «Сонік у кіно 2» (збори — $400 млн), романтичну комедію «Загублене місто» ($188 млн), слешер «Крик» ($140 млн), комедію «Диваки назавжди» ($80 млн).

Всі шанси стати третім фільмом-мільярдником 2022 року має «Світ Юрського періоду 3: Домініон» /Jurassic World: Dominion — завершальна частина поточної трилогії Юрського періоду Universal Pictures зібрала $746,7 млн за 10 днів з виходу у прокат. З цієї суми $302 млн припали на Північну Америку, а ще $444 млн — на решту країн.