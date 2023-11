Дженніфер Лопес вперше за 10 років випускає студійний альбом — та власний фільм «This is Me…Now» для Amazon

Реліз альбому «This Is Me…Now» запланований на 16 лютого 2024 року — того ж дня на Amazon Prime Video вийде однойменний фільм Лопес, «натхненний музикою».

Перший за 10 років студійний альбом Дженніфер Лопес відзначає річницю її попереднього альбому «‎This is Me…Then», який співачка випустила 20 років тому і присвятила своєму партнеру Бену Аффлеку (з того часу пара розставалася і сходилася, зрештою одружившись у 2022 році).

Новий альбом написаний та спродюсований 54-річною співачкою і Роже Чаєдом за участі продюсера Анхеля Лопеса, Джефф «Gitty» Гітельмана, HitBoy, Tay Keith і INK, та поєднає R&B, поп і хіп-хоп з вокалом Лопес.

THIS IS ME…NOW

The Musical Experience Begins 2.16.24 @primevideo @bmg#THISISMENOW pic.twitter.com/9qyMCstEbu

— jlo (@JLo) November 27, 2023