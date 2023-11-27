Дженніфер Лопес вперше за 10 років випускає студійний альбом — та власний фільм «This is Me…Now» для Amazon

Реліз альбому «This Is Me…Now» запланований на 16 лютого 2024 року — того ж дня на Amazon Prime Video вийде однойменний фільм Лопес, «натхненний музикою».

Перший за 10 років студійний альбом Дженніфер Лопес відзначає річницю її попереднього альбому «‎This is Me…Then», який співачка випустила 20 років тому і присвятила своєму партнеру Бену Аффлеку (з того часу пара розставалася і сходилася, зрештою одружившись у 2022 році).

Новий альбом написаний та спродюсований 54-річною співачкою і Роже Чаєдом за участі продюсера Анхеля Лопеса, Джефф «Gitty» Гітельмана, HitBoy, Tay Keith і INK, та поєднає R&B, поп і хіп-хоп з вокалом Лопес.

Фільм до альбому з однойменною назвою «This is Me…Now», який був придбаний Amazon MGM Studios і стане доступним у всьому світі на Prime Video у понад 240 країнах і територіях, описується як «інтимне, рефлексивне, смішне, фантастичне та сексуальне переосмислення публічно відомого любовного життя Лопес».

«Разом із режисером Дейвом Маєрсом Лопес створює захоплюючий кінематографічний досвід, який переосмислює жанр: екстравагантне візуальне та звукове свято з вражаючою хореографією, камео зірок, костюмами, декораціями та візуальними ефектами, гідними блокбастерів. Попри дивовижне яскраве видовище, фільм, зрештою, є щирою одою шляху самозцілення Джей Ло та вічної віри в казковий кінець. Аудиторія отримає надію, що справжнє кохання може бути чимось більшим, ніж мрія», — пишуть в офіційному пресрелізі до проєкту.

«Can’t Get Enough», перший сингл із «This Is Me…Now», вийде 10 січня 2024 року, а повний альбом та фільм випустять за місяць після цього, 16 лютого.