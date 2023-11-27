Дженніфер Лопес вперше за 10 років випускає студійний альбом — та власний фільм «This is Me…Now» для Amazon

Реліз альбому «This Is Me…Now» запланований на 16 лютого 2024 року — того ж дня на Amazon Prime Video вийде однойменний фільм Лопес, «натхненний музикою».
Перший за 10 років студійний альбом Дженніфер Лопес відзначає річницю її попереднього альбому «This is Me…Then», який співачка випустила 20 років тому і присвятила своєму партнеру Бену Аффлеку (з того часу пара розставалася і сходилася, зрештою одружившись у 2022 році).
Новий альбом написаний та спродюсований 54-річною співачкою і Роже Чаєдом за участі продюсера Анхеля Лопеса, Джефф «Gitty» Гітельмана, HitBoy, Tay Keith і INK, та поєднає R&B, поп і хіп-хоп з вокалом Лопес.
THIS IS ME…NOW
The Musical Experience Begins 2.16.24 @primevideo @bmg#THISISMENOW pic.twitter.com/9qyMCstEbu
— jlo (@JLo) November 27, 2023
Фільм до альбому з однойменною назвою «This is Me…Now», який був придбаний Amazon MGM Studios і стане доступним у всьому світі на Prime Video у понад 240 країнах і територіях, описується як «інтимне, рефлексивне, смішне, фантастичне та сексуальне переосмислення публічно відомого любовного життя Лопес».
«Разом із режисером Дейвом Маєрсом Лопес створює захоплюючий кінематографічний досвід, який переосмислює жанр: екстравагантне візуальне та звукове свято з вражаючою хореографією, камео зірок, костюмами, декораціями та візуальними ефектами, гідними блокбастерів. Попри дивовижне яскраве видовище, фільм, зрештою, є щирою одою шляху самозцілення Джей Ло та вічної віри в казковий кінець. Аудиторія отримає надію, що справжнє кохання може бути чимось більшим, ніж мрія», — пишуть в офіційному пресрелізі до проєкту.
«Can’t Get Enough», перший сингл із «This Is Me…Now», вийде 10 січня 2024 року, а повний альбом та фільм випустять за місяць після цього, 16 лютого.