«Біткоїн Ісус» Роджер Вер, один з перших інвесторів, заарештований за несплату $48 млн податків у США

Роджер Вер отримав прізвисько «Біткоїн Ісус» (Bitcoin Jesus) через те, що дуже рано сприйняв цю криптовалюту і став одним з перших її інвесторів. Його звинувачують у поданні неправдивих податкових декларації, ухилянні від податків та шахрайстві за допомогою пошти.

Десять років тому Вер отримав громадянство Сент-Кітс і Невіс, острівної держави у Карибському морі, яка вирізняється м’якими податками, а згодом відмовився від громадянства США. Коли це сталося, згідно з законом, він мав подавати декларації про приріст капіталу від продажу міжнародних активів (включно з біткоїнами), а також повідомляти про справедливу ринкову вартість своїх активів. Експатріація також вимагає сплати так званого «податку на виїзд» на такий приріст капіталу.

Прокуратура стверджує, що до 4 лютого 2014 року Вер та його компанії володіли приблизно 131 000 BTC, придбаних не пізніше 2011 року, ціна яких складала $871. Відповідно до податкового кодексу, коли хтось виїжджає з США, маючи статус «застрахованого іноземця», усе його майно розглядається так, ніби його продали за день до дати виїзду за справедливою ринковою вартістю («конструктивний продаж»). прибуток, отриманий від такого конструктивного продажу, має бути врахований у поточному податковому році та підлягає оподаткуванню («виїзний податок»). Експатріанти також повинні підтвердити, що вони виконували свої податкові зобов’язання за п’ять років до виходу з громадянства та надати інформацію про свій капітал, дохід, активи та зобов’язання станом на дату виїзду.

Прокуратура звинувачує Вера у наданні неправдивої інформації найнятій юридичній фірмі та оцінювачу, з заниженою кількістю біткоїнів. Через це фірма нібито подала неправдиві податкові декларації, з суттєво нижчою вартістю обох компаній. Також юристи не повідомили, що Вер особисто володіє біткоїнами.

14 жовтня 2015 року податковий спеціаліст Вера надіслав йому електронного листа, в якому просив назвати кількість біткоїнів, якими той володів на 4 лютого 2014 року. Але замість відповіді Вер запитав: «Гіпотетично кажучи, які б були наслідки, якби у мене було 200 000 [біткоїнів] на момент моєї відмови?». На це йому порадили отримати оцінку від третьої сторони.

У звинуваченні також йдеться, що до червня 2017 року дві компанії Вера мали у володінні близько 70 000 біткоїнів. Вер нібито заволодів цими активами, і того ж року продав десятки тисяч з них, за що отримав близько $240 млн готівкою.

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Прокуратура каже, що хоча Вер на той час не був громадянином США, він все ще був зобов’язаний звітувати перед податковою службою та сплачувати податки з певних надходжень, таких як дивіденди від американських корпорацій. Вер нібито приховав від податкової, що отримував та продавав біткойни від MemoryDealers та Agilestar. Зокрема він перевів десятки тисяч біткоїнів на особисті рахунки, а потім продав їх за долари США.

Приблизно $240 млн з них він перевів на власні банківські рахунки або під його контролем на Багамах. В декларації про доходи Вера за 2017 рік не було зазначено про будь-який прибуток або сплачений податок, пов’язаний з розподілом йому цих біткоїнів. Вважається, що він завдав державі збитків на $48 млн.

Хоча звинувачення було подано раніше, Вера заарештували цими вихідними в Іспанії за кримінальними звинуваченнями США. Американська влада домагатиметься екстрадиції Вера, щоб судити його у США.

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Джерело: Forbes