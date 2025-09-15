banner
Новини Технології 15.09.2025 comment views icon

Експерти: Ілон Маск зробить Starlink мобільним оператором

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Експерти: Ілон Маск створює мобільного оператора на базі Starlink
Starlink / Depositphotos

SpaceX співпрацює з мобільними операторами, такими як T-Mobile, щоб розширити зону дії стільникових мереж за допомогою супутникового інтернету Starlink. Але, за даними Washington Post, компанія має значно амбітніші плани, ніж просто залишатися партнером. Минулого тижня SpaceX здійснила масштабну покупку частотного спектра. І тепер багато хто очікує, що компанія Ілона Маска вийде на ринок мобільних мереж уже під власним брендом.

Минулого понеділка з’явилась інформація, що SpaceX завершує угоду із супутниковою компанією EchoStar, материнською компанією Dish Network, на придбання спектра вартістю $17 млрд. Усе вказує на те, що компанія прагне використати ці частоти для розбудови 5G-мережі Starlink. Передбачається, що мета — перевести супутниковий зв’язок зі смартфонами з рівня лише аварійних сервісів чи доступу у віддалених районах до повноцінної мобільної мережі.

Маск не став спростовувати ці чутки. У подкасті All-In він заявив, що новопридбаний спектр дозволить компанії забезпечити “високошвидкісне підключення” напряму від супутників до мобільних пристроїв, хоча для розгортання цієї інфраструктури знадобиться щонайменше два роки.

“У результаті ви зможете дивитися відео будь-де зі свого телефону”, — сказав він.

Це великий стрибок у порівнянні з нинішніми можливостями Starlink, які наразі обмежені лише відправленням і прийомом текстових повідомлень. Компанія планує найближчим часом додати можливість голосових дзвінків. Щодо заявлених двох років — варто сприймати це обережно, враховуючи історію Маска з надто оптимістичними прогнозами, але принаймні це демонструє фінальну мету компанії.

Щодо перспектив стати прямим конкурентом AT&T, T-Mobile та Verizon, Маск не відкинув такої можливості. Він зазначив, що купівля мобільного оператора, наприклад Verizon, у майбутньому “не виключена”. За даними Washington Post, Starlink наразі не має достатнього спектра для роботи у міських зонах, де обсяги трафіку колосальні, а конкуренти мають серйозну інфраструктурну перевагу. Тож для виходу на ці ринки компанії може знадобитися придбання вже існуючого оператора, а не розгортання власної мережі з нуля.

Якщо SpaceX піде цим шляхом, навряд чи це спричинить значні регуляторні труднощі при нинішній адміністрації. Як відзначає Washington Post, Брeндан Карр, голова Федеральної комісії зі зв’язку, призначений Дональдом Трампом, назвав покупку частот SpaceX “потенційною революцією” для мобільних мереж. Тож не варто очікувати жорсткої перевірки на предмет антимонопольних ризиків, адже головний регулятор фактично висловлює підтримку цим крокам.

Джерело: gizmodo

Популярні новини

arrow left
arrow right
Каліфорнія намагається заборонити продажі Tesla в суді — через оманливу рекламу Autopilot та FSD
Tesla обіцяє зробити Маска першим у світі трильйонером, але є кілька умов
Ілон Маск хотів, щоб розробники Grok дали чатботу «власні обличчя» — витік внутрішнього листування
Повітряні сили США купують Tesla Cybertruck, щоб використовувати як мішені для ракет
"Київстар" та Мінцифра протестували текстові повідомлення через Starlink та звичайні смартфони
П’ятничний чат ITC: коли ШІ зустрічає сувору реальність, а Starlink — технічні проблеми
Ілон Маск позивається до Apple та OpenAI через ймовірну монополію ChatGPT на iPhone
"OpenAI з'їсть Microsoft живцем": Ілон Маск відреагував на старт GPT-5 у продуктах компанії
Співзасновник Oracle Ларрі Еллісон ненадовго став найбагатшою людиною у світі. Як тобі таке, Ілон Маск?
Ілон Маск перетворить всі Tesla на Robotaxi — автопілот FSD буде покращений
Фільм «Штучний» про переворот в OpenAI отримає «легкого» лиходія у вигляді Ілона Маска. Хто його зіграє?
Ілон Маск став найненависнішою людиною у США, — опитування
Завод Tesla у Фремонті: зброя, алкоголь і наркотики, домагання і расизм у позові колишнього поліціянта
Ілон Маск змусив розробників Grok встановити на свої ПК софт для відстеження «робочої активності»
Фанатство Ілона Маска стало "найгіршою спадщиною" Deus Ex, — розробник
Ілон Маск шукає «вайфу-розробника» для Grok на зарплату $440 000
Акціонери позиваються до Tesla та Ілона Маска через Robotaxi й автопілот: "Приховування ризиків є шахрайством"
Baby Grok від Ілона Маска: дитяча версія ШІ, що лякав дорослих
Tesla не платить підрядникам, збанкрутувало вже дві компанії
Ось за це $500 тис.? Робот Tesla Optimus в офісі Salesforce, Ілон Маск і Марк Беніофф коментують
Отаке майбутнє: інженер з США безплатно відновлює старі таксофони для регіонів без мобільного зв'язку
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати