Експерти: Ілон Маск зробить Starlink мобільним оператором

Starlink / Depositphotos

SpaceX співпрацює з мобільними операторами, такими як T-Mobile, щоб розширити зону дії стільникових мереж за допомогою супутникового інтернету Starlink. Але, за даними Washington Post, компанія має значно амбітніші плани, ніж просто залишатися партнером. Минулого тижня SpaceX здійснила масштабну покупку частотного спектра. І тепер багато хто очікує, що компанія Ілона Маска вийде на ринок мобільних мереж уже під власним брендом.

Минулого понеділка з’явилась інформація, що SpaceX завершує угоду із супутниковою компанією EchoStar, материнською компанією Dish Network, на придбання спектра вартістю $17 млрд. Усе вказує на те, що компанія прагне використати ці частоти для розбудови 5G-мережі Starlink. Передбачається, що мета — перевести супутниковий зв’язок зі смартфонами з рівня лише аварійних сервісів чи доступу у віддалених районах до повноцінної мобільної мережі.

Маск не став спростовувати ці чутки. У подкасті All-In він заявив, що новопридбаний спектр дозволить компанії забезпечити “високошвидкісне підключення” напряму від супутників до мобільних пристроїв, хоча для розгортання цієї інфраструктури знадобиться щонайменше два роки.

“У результаті ви зможете дивитися відео будь-де зі свого телефону”, — сказав він.

Це великий стрибок у порівнянні з нинішніми можливостями Starlink, які наразі обмежені лише відправленням і прийомом текстових повідомлень. Компанія планує найближчим часом додати можливість голосових дзвінків. Щодо заявлених двох років — варто сприймати це обережно, враховуючи історію Маска з надто оптимістичними прогнозами, але принаймні це демонструє фінальну мету компанії.

Щодо перспектив стати прямим конкурентом AT&T, T-Mobile та Verizon, Маск не відкинув такої можливості. Він зазначив, що купівля мобільного оператора, наприклад Verizon, у майбутньому “не виключена”. За даними Washington Post, Starlink наразі не має достатнього спектра для роботи у міських зонах, де обсяги трафіку колосальні, а конкуренти мають серйозну інфраструктурну перевагу. Тож для виходу на ці ринки компанії може знадобитися придбання вже існуючого оператора, а не розгортання власної мережі з нуля.

Якщо SpaceX піде цим шляхом, навряд чи це спричинить значні регуляторні труднощі при нинішній адміністрації. Як відзначає Washington Post, Брeндан Карр, голова Федеральної комісії зі зв’язку, призначений Дональдом Трампом, назвав покупку частот SpaceX “потенційною революцією” для мобільних мереж. Тож не варто очікувати жорсткої перевірки на предмет антимонопольних ризиків, адже головний регулятор фактично висловлює підтримку цим крокам.

Джерело: gizmodo