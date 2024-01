SpaceX і T-Mobile відправили перші текстові повідомлення через орбітальні супутники Starlink (але деякі загубилися)

SpaceX відправила та отримала перші текстові повідомлення, надіслані через T-Mobile, використовуючи свої супутники Starlink D2D, запущені трохи більше тижня тому. Проєкт спрямований на забезпечення підключення до супутникового інтернету звичайних мобільних телефонів, щоб клієнти T-Mobile могли залишатися в мережі навіть тоді, коли вони знаходяться в зоні без покриття мобільної мережі.

SpaceX заявила, що має намір публічно запустити текстові послуги разом з T-Mobile у 2024 році, а у 2025 році планується розширити пропозицію за рахунок голосового зв’язку, передачі даних та інтернету речей. У глобальному масштабі SpaceX співпрацює з Rogers у Канаді, австралійській Optus, KDDI у Японії та іншими компаніями.

Для надання таких послуг зв’язку потрібні більші спеціальні версії супутників Starlink з можливістю D2D (direct-to-device). SpaceX запустила перші шість із них 2 січня, завершивши ранні випробування без проблем.

У рамках анонсу цієї схеми генеральний директор T-Mobile Майк Зіверт сказав, що така технологія подібна до встановлення вишки стільникового зв’язку в небі. Він додав, що одного разу це може усунути мертві зони, і це дозволить людям легко зв’язуватися з близькими, навіть якщо вони знаходяться у океані.

SpaceX похвалилася у Х (раніше Twitter) зображенням двох телефонів, між якими здійснювався обмін текстовими повідомленнями, надісланими через супутники Direct to Cell.

Texts between two phones sent through our Direct to Cell satellites in space pic.twitter.com/jd8b7uiZSq

— SpaceX (@SpaceX) January 11, 2024