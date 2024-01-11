Новини Технології 11.01.2024 о 18:46 comment views icon

SpaceX і T-Mobile відправили перші текстові повідомлення через орбітальні супутники Starlink (але деякі загубилися)

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Вадим Карпусь

Автор новин

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SpaceX відправила та отримала перші текстові повідомлення, надіслані через T-Mobile, використовуючи свої супутники Starlink D2D, запущені трохи більше тижня тому. Проєкт спрямований на забезпечення підключення до супутникового інтернету звичайних мобільних телефонів, щоб клієнти T-Mobile могли залишатися в мережі навіть тоді, коли вони знаходяться в зоні без покриття мобільної мережі.

SpaceX заявила, що має намір публічно запустити текстові послуги разом з T-Mobile у 2024 році, а у 2025 році планується розширити пропозицію за рахунок голосового зв’язку, передачі даних та інтернету речей. У глобальному масштабі SpaceX співпрацює з Rogers у Канаді, австралійській Optus, KDDI у Японії та іншими компаніями.

Для надання таких послуг зв’язку потрібні більші спеціальні версії супутників Starlink з можливістю D2D (direct-to-device). SpaceX запустила перші шість із них 2 січня, завершивши ранні випробування без проблем.

«У понеділок, 8 січня, через 6 днів після запуску, ми відправили і отримали наші перші текстові повідомлення на немодифіковані стільникові телефони на землі і з них на наші нові супутники в космосі, використовуючи спектр мережі T-Mobile… [вказуючи, що ] система працює», – написала SpaceX у своєму блозі.

У рамках анонсу цієї схеми генеральний директор T-Mobile Майк Зіверт сказав, що така технологія подібна до встановлення вишки стільникового зв’язку в небі. Він додав, що одного разу це може усунути мертві зони, і це дозволить людям легко зв’язуватися з близькими, навіть якщо вони знаходяться у океані.

SpaceX похвалилася у Х (раніше Twitter) зображенням двох телефонів, між якими здійснювався обмін текстовими повідомленнями, надісланими через супутники Direct to Cell.

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Однак уважні користувачі соцмережі звернули увагу, що надіслані та отримані повідомлення на двох пристроях не збігаються ─ деякі повідомлення загубилися в дорозі.

Джерело: Engadget

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