Ексрозробник GTA 3, 4, Vice City й San Andreas створив блог зі своїми спогадами. Rockstar «попросила» його припинити

Оббе Вермей був технічним директором Rockstar North з 1995 по 2009 рік, працюючи над Grand Theft Auto 3 і 4, Vice City і San Andreas. 11 листопада Вермей оголосив, що розпочинає вести блог про свій «час у Rockstar North». Проте Rockstar «попросила» його відмовитися від цієї ідеї.

Just started a blog about my time at Rockstar North.https://t.co/F23oAx17tr#GTA

— Obbe Vermeij (@ObbeVermeij) November 11, 2023