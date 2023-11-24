Новини IT-бізнес 24.11.2023 о 12:46 comment views icon

Ексрозробник GTA 3, 4, Vice City й San Andreas створив блог зі своїми спогадами. Rockstar «попросила» його припинити

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Юрій Орос

Автор новин

Ексрозробник GTA 3, 4, Vice City й San Andreas створив блог зі своїми спогадами. Rockstar «попросила» його припинити

Оббе Вермей був технічним директором Rockstar North з 1995 по 2009 рік, працюючи над Grand Theft Auto 3 і 4, Vice City і San Andreas. 11 листопада Вермей оголосив, що розпочинає вести блог про свій «час у Rockstar North». Проте Rockstar «попросила» його відмовитися від цієї ідеї.

Через 11 днів після анонсу він написав:

Сьогодні (22 листопада 2023 року) я отримав листа від R*North. Вочевидь, деякі з його важливих персон (OG) засмучені моїм блогом. Я справді не думав, що хтось буде проти того, що я розповідаю про ігри 20-річної давнини, але я помилявся. У будь-якому випадку, цей блог не настільки важливий для мене, щоб дратувати моїх колишніх колег в Единбурзі, тому я його закриваю. Я б дуже хотів, щоб Rockstar самі розповіли про розробку трилогії, але не схоже, що це станеться найближчим часом. Можливо, я спробую ще раз через десяток-другий років.

Ексрозробник GTA 3, 4, Vice City й San Andreas створив блог зі своїми спогадами. Rockstar «попросила» його припинити

Його історії в цей проміжок часу — як смішні байки про розробників, так і справді захопливі деталі, як-от те, що в GTA 3 короткий час був режим deathmatch. Наразі левова частка з них зникла, саме через електронний лист від його колишніх колег.

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