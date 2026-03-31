GTA VI може стати найдорожчою грою в історії: що відомо / Rockstar North

Публічні фінансові документи Rockstar North свідчать, що бюджет GTA VI вже перевищив $2,1 млрд і може сягнути $3 млрд до листопадового релізу.





Grand Theft Auto VI ще не вийшла, але вже претендує на титул найдорожчого медіапродукту в історії ігор. Публічні фінансові звіти Rockstar North, які виявили “інтернет-слідчі”, вказують на астрономічні витрати.

Користувач Reddit під ніком Due-Vanilla-8294 та ютубер Saukko505 незалежно один від одного проаналізували офіційні документи Rockstar Games UK Limited на британському урядовому порталі Companies House. Із звітів видно, що лише Rockstar North витратила на заробітні плати від 2019 до 2025 року близько £1,6 млрд — або приблизно $2,1 млрд. Це лише одна студія.

Rockstar веде розробку GTA VI силами кількох підрозділів: Rockstar San Diego, Rockstar India, Rockstar Lincoln, Rockstar Leeds і Rockstar New England. Якщо врахувати їхні витрати, загальний бюджет GTA VI цілком може перевищити $3 млрд до релізу. І це ще без маркетингу, який, за словами CEO Take-Two Штраусса Зельника, стартує влітку 2026-го.





Тут варто притримати захоплення. По-перше, Companies House фіксує загальні витрати студії, а не конкретного проєкту — Rockstar North паралельно підтримує GTA Online і Red Dead Online. По-друге, самі автори аналізу прямо застерігають: вони не бухгалтери, а розрахунки є оціночними. Take-Two офіційно підтвердила лише те, що бюджет перевищує $1 млрд — конкретних цифр компанія не розкривала.

Тим не менш, аналітична фірма DFC Intelligence прогнозує, що GTA VI принесе $3,2 млрд лише за перший рік продажів. Якщо витрати на розробку справді зрівняються з цією сумою, Rockstar буде змушена відбити їх фактично за один сезон.

Для порівняння: GTA V у 2013 році коштувала $265 млн — і заробила понад $8 млрд. Cyberpunk 2077 з маркетингом обійшовся CD Projekt Red у близько $330 млн. Red Dead Redemption 2 оцінюють у $540 млн. На цьому тлі навіть нижня межа оцінок бюджету GTA VI виглядає як переписування галузевих норм.

GTA VI виходить 19 листопада 2026 року на PS5 і Xbox Series X|S. Дата підтверджена Take-Two після двох перенесень — спочатку з 2025-го на травень 2026-го, потім на листопад.

Джерела: NotebookCheck, GamesRadar, Gaming Amigos