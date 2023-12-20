Новини Ігри 20.12.2023 о 11:47 comment views icon

Epic Games Store не блокуватиме блокчейн-ігри через їхній рейтинг «Тільки для дорослих»

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Вадим Карпусь

Автор новин

Блокчейн-ігри повертаються до маркетплейса Epic Games. В Epic Games Store діє сувора заборона на ігри, класифіковані Entertainment Software Rating Board (ESRB) як «Тільки для дорослих». Зазвичай це ігри з надмірною наготою чи насильством. Але тепер у Epic Games Store заявляють, що блокчейн-ігри, які класифікуються як «Тільки для дорослих» тільки тому, що вони використовують блокчейн, є винятком із цього правила.

«Деякі ігри на основі блокчейну отримують рейтинги «Тільки для дорослих» (AO) від галузевих рейтингових органів за конкретну реалізацію блокчейну», – заявив представник Epic Games Брайан Шерон. «Ми оновили нашу політику щодо контенту Epic Games Store, щоб дозволити ігри з рейтингом AO виключно через використання технології блокчейн або NFT».

Водночас правила, які забороняють такі речі, як порнографія, азартні ігри та контент, що розпалює ненависть, залишаються чинними, каже Шерон. Блокчейн-ігри не можуть сприяти азартним іграм, стверджує Epic.

Наприклад, ігри Gods Unchained та Striker Manager 3 нещодавно були видалені з торгового майданчика Epic через їхній рейтинг 18+, а в результаті нової зміни правил обидві гри повернулися до магазину.

«Тільки для дорослих» (Adults Only) – найсуворіший рейтинг ESRB, а в деяких магазинах ігри з рейтингом AO взагалі не продаються. Хоча Steam та Itch.io дозволяють продавати ігри AO на своїх торгових майданчиках, користувачі можуть їх відфільтровувати. Steam не підтримує блокчейн-ігри.

Джерело: The Verge

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