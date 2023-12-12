«‎Епічна» перемога: суд задовольнив позов Epic Games і визнав, що Google незаконно «‎домінувала» серед магазинів програм

Три роки тому виробник Fortnite подав до суду на Apple та Google, звинувативши компанії в монополії магазинів Google Play та App Store.

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Нині суд присяжних після двох годин обговорення одноголосно визнав, що Google незаконно домінувала на ринку розповсюдження програм для Android та платіжних послуг у додатках. Вони також зазначили, що компанія мала «‎незаконний» зв’язок між Google Play і платіжними службами Google Play Billing, а її дистриб’юторська угода з розробниками ігор і угоди з OEM-виробниками є антиконкурентними.

Віцепрезидент Google зі справ і публічної політики Вілсон Вайт сказав, що компанія планує оскаржити вирок, а судовий процес загалом показав, що «Google ‎жорстко конкурує з Apple і її App Store, а також магазинами додатків на пристроях Android і ігрових консолях».

«Сьогоднішній вердикт є перемогою для всіх розробників програм і споживачів. Це доводить, що практика магазину застосунків Google є незаконною, і вони зловживають своєю монополією, щоб отримати непомірні комісії, придушити конкуренцію та скоротити інновації», — пишуть у блозі Epic Games.

Це у прямому сенсі слова «епічна» перемога, з огляду на те, що два роки тому Apple виграла у подібному позові Epic. Водночас справа була дещо іншою і ґрунтувалася на таємних угодах про розподіл доходів між Google, виробниками смартфонів і великими розробниками ігор «для того, щоб стримувати конкурентні магазини програм».

Суддя ще має вирішити, які засоби правового захисту будуть застосовані, однак Epic не вимагала грошову компенсацію, а лише хотіла, щоб суд повідомив Google, що кожен розробник програм має повну свободу запроваджувати власні магазини й платіжні системи на Android. Сторони зустрінуться з суддею на другому тижні січня для обговорення можливих рішень.

Генеральний директор Epic Games Тім Суїні припустив, що компанія може заробити сотні мільйонів або навіть мільярди доларів, якщо їй не доведеться платити комісію Google.

Джерело: The Verge