Epic Games: У Google было несколько программ по стимулированию разработчиков и производителей устройств, призванных усилить доминирование Play Store





Иск компании Epic Games продолжает раскрывать закулисные подробности взаимоотношений технологических гигантов с более мелкими игроками рынка. Ранее мы сообщали, что Google рассматривала возможность покупки Epic Games. А теперь из антимонопольного иска удалось выудить сведения о том, Google потихоньку выплачивала разработчикам игр сотни миллионов долларов в качестве стимула, чтобы те оставляли свои игры в Play Store. Эта программа была известна как Project Hug, а позже – как Apps and Games Velocity Program.

Напомним, в 2018 году вышла игра Fortnite для Android, и Epic Games распространяла её исключительно за пределами Google Play Store. Вместо этого игрокам приходилось загружать установщик прямо с сайта Epic, что позволяло компании обходить комиссию Google. В конечном итоге Epic Games уступила и всё же выпустила Fortnite в Play Store в апреле 2020 года. Хотя позже игру удалила уже сама Google.

Но в иске Epic утверждается, что Google была обеспокоена идеей, что другие разработчики последуют примеру Fortnite и будут распространять свои проекты через альтернативные площадки за пределами Play Store. Эта обеспокоенность была настолько сильна, что Google запустила программу Project Hug, чтобы гарантировать, что разработчики будут придерживаться Play Store. Она была разработана как часть усилий по ограничению влияния Epic, как «план объятия разработчиков и демонстрация любви». На практике это выразилось в том, что компания потратила «сотни миллионов долларов на секретные соглашения с более чем 20 ведущими разработчиками», которые, по мнению компании, больше всего подвержены риску «заражения» Epic. К концу 2020 года Google подписала соглашения с большинством своих целевых партнёров по Project Hug (в первую очередь, с Activision Blizzard), чтобы они оставались в Play Store.

Кроме того, у Google были и другие инициативы, направленные на саботаж деятельности сторонних магазинов приложений на платформе Android. Судебные документы также утверждают, что начиная с 2019 года, Google запустила программу Premier Device Program, которая дала производителям Android-смартфонов большую долю доходов от поиска, чем они обычно получали бы. Взамен OEM-производители должны были соглашаться на некоторые условия. В частности, они обязывались поставлять свои устройства без предустановленных сторонних магазинов приложений. Фактически, они следовали правилу, запрещавшему «приложения с правами на установку APK» без одобрения со стороны Google. В результате, Play Store оставался единственным встроенным цифровым магазином для установки программного обеспечения на мобильные устройства с ОС Android.

В соответствии с условиями программы, продукты, которые квалифицируются как Premier Device, будут приносить производителям 12% дохода от поиска Google по сравнению с обычной ставкой 8%. В некоторых случаях Google использовала дополнительные стимулы и бонусы. Например, для таких компаний, как LG и Motorola, компания предложила от 3% до 6% от тех сумм, которые покупатели потратили бы в магазине Google Play на свои устройства.

В иске Epic утверждается, что Premier Devices Program ещё больше укрепила доминирование Play Store. К тому же, об этой программе не было публично известно, и Epic, якобы, не знала о ней до тех пор, пока Google не начала предоставлять соответствующие документы по данному судебному разбирательству.

К маю 2020 года многие из крупнейших и самых популярных OEM-производителей Android-смартфонов согласились на эксклюзивность Google Play для большинства своих новых устройств. В частности, Motorola и LG перевели почти все (98% и 95%) своих устройств в Premier Device Program. Китайский конгломерат BBK, который производит и продает ряд устройств под брендами Oppo, Vivo, OnePlus и realme, распространял на условиях этой программы около 70% своих новых устройств.

Источник: The Verge 1, 2