eToro запустив цілодобову торгівлю токенізованими акціями понад 100 топових компаній США

У травні акції eToro з’явились на біржі Nasdaq. Наприкінці липня інвестиційна компанія вирішила доєднатись до тренду токенізації активів реального світу.

У Європі стала доступною торгівля токенізованими американськими акціями завдяки новій системі eToro на основі Ethereum. Вже доступно близько 100 цінних паперів США та ETF, які представлені токенами ERC20 (стандарт токенів мережі Ethereum).

Компанія eToro запустив новий сервіс, що дозволяє користувачам торгувати токенізованими акціями великих американських компаній безпосередньо на блокчейні Ethereum. Це означає, що вперше європейські інвестори можуть купувати та продавати частки акцій США 24/5, повністю обходячи очікування відкриття Волл-стріт.

Токени стандарту ERC20 відображають вартість відповідної акції, що котирується в США, в реальному часі. Монети можна вільно переміщувати, купувати або продавати через безпечний цифровий гаманець eToro. На відміну від традиційних брокерів, які обмежують торгівлю годинами роботи фондових бірж, ця система залишається активною п’ять днів на тиждень, вдень і вночі

Блокчейн Ethereum та його стандарт ERC20 гарантує сумісність токенів між платформами та гаманцями. Понад 300 мільярдів доларів цифрових активів уже працюють на Ethereum.

Джерело: eToro