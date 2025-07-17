Спотові Ethereum-ETF зафіксували рекордні денні притоки капіталу з BlackRock і Fidelity на чолі

Вдень 17 липня вартість Ethereum (ETH) сягала найбільшого показника з початку року — $3,478. Спотові ETF на Ether зафіксували рекордний одноденний приплив капіталу у майже $727 млн мільйона 16 липня завдяки BlackRock і Fidelity.

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Американські спотові біржові фонди ETHA від BlackRock мали денний рекорд у $499 млн, а FETH від Fidelity — $113 млн.

Американські спотові Ethereum-ETF тепер колективно утримують понад 5 млн монет ETH, що становить понад 4% обігової пропозиції

На момент написання ETH торгується на рівні $3,436, що показує зростання на 8.27% на останні 24 години.

Домінування Bitcoin, імовірно, досягло піка: про це говоритиме подальше зростання ETH. В такому разі альткоїни підуть ще вище (чекаємо на альтсезон). Але потрібно, щоб домінування біткоїна впало до 45%. Наразі цей показник становить 61%.

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Корпоративні скарбниці, що утримують ETH, тепер нараховують $5,33 млрд.

Тим часом BlackRock, найбільший у світі управитель активами, придбав 16 липня біткоїнів на $416 млн та ETH на $499,2 млн. Наразі BlackRock володіє монетами мережі Ethereum на $6,94 млрд та BTC на $84,34 млрд.

Також компанія SharpLink Gaming, що стала найбільшим власником Етеру днями, докупила ETH на $68,4 млн.