Facebook вбудував у відеодзвінки казуальні ігри, розраховані на багато користувачів – грати поки розмовляєте або розмовляти поки граєте

Facebook вбудував у Messenger ігри, розраховані на багато користувачів, в які можна грати одночасно з відеодзвінком. У серпні 2022 року соціальна мережа оголосила про закриття окремого застосунку Facebook Gaming, що проіснував два роки.

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Ігри під час відеодзвінка доступні в Messenger для iOS, Android та в інтернеті без спеціального встановлення. На старті доступно 14 ігор, серед них вподобані багатьма Words With Friends та Mini Golf FRVR, а також новіші ігри, такі як Card Wars та Exploding Kittens. Кожна гра розрахована на те, щоб у неї могли грати хоча б двоє, максимальна кількість учасників у кожній грі може бути різною.

Ігри спеціально оптимізовані для Messenger. Вони забезпечені таблицями лідерів та інтерфейсом користувача, який використовує можливості відеозв’язку. Потрібно лише розпочати відеодзвінок у Messenger, вибрати груповий режим і натиснути на позначку Play, після чого відкриється бібліотека доступних ігор.

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Facebook Gaming повідомляє, що цього року з’явиться більше безплатних ігор. Платформа закликає розробників зв’язатися зі своїми менеджерами по роботі з партнерами для отримання детальної інформації про те, як додавати ігри.

Джерело: Engadget