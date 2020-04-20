Facebook запускает игровое стриминговое приложение Facebook Gaming





Компания Facebook намерена вступить в конкурентную борьбу с Twitch и YouTube на рынке стриминговых игровых платформ. С этой целью она запускает мобильное игровое приложение с возможностью стриминга – Facebook Gaming.

Основное предназначение нового приложения Facebook Gaming – вести трансляцию игрового процесса и обеспечивать возможность просмотра стриминга другими пользователями. Новое приложение также включает в себя казуальные игры и доступ к игровым сообществам. С помощью функции Go Live пользователи смогут загружать прохождение других мобильных игр на этом же устройстве. Затем эти стримы можно передать на чью-либо страницу Facebook.

В приложении пока нет рекламы. Facebook будет зарабатывать деньги на комиссии, когда зрители отправляют стримерам «звезды», представляющие собой определённые суммы денег. Компания заявила, что хочет создать свою игровую аудиторию, прежде чем добавлять другие способы заработать деньги.

На протяжении последних 18 месяцев компания проводила тестирование приложения в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке, и теперь настало время глобального релиза. Первоначально запуск приложения был запланирован на июнь. Но в связи с пандемией коронавируса, когда множество людей вынуждено оставаться дома и искать себе дополнительные развлечения, запуск было решено перенести на 20 апреля. Первоначально пользователям будет доступно приложение для Android. iOS-версия выйдет после одобрения со стороны Apple.

Источник: The Verge