Fallout 3 від Interplay могла б вийти у 2004-2005 роках, але завадила нестача грошей — розробник

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Гра Fallout 3, відома як проєкт Van Buren, від оригінального розробника Interplay, була готова до релізу приблизно через рік чи трохи більше, проте фінансова ситуація завадила її виходу. Про це розповів розробник Тімоті Кейн, якого у свій час запросили оцінити готовність Fallout 3.

Кейн розповів історію скасування оригінальної Fallout 3 на власному каналі YouTube. За словами Кейна, у скасуванні гри винні не гне безгосподарність, погані керівники чи недосвідчена команда — лише гроші.

Розробник-ветеран уже деякий час занурюється в історію рольових ігор на YouTube. Тімоті Кейн має унікальну кваліфікацію, щоб говорити на такі теми: його кар’єра охоплює Interplay над Fallout, у Troika над Vampire: The Masquerade — Bloodlines та Obsidian, де він був співрежисером The Outer Worlds.

Отже, останньою роботою Кейна над Fallout стала його участь у скасуванні Fallout 3 у 2003. Віцепрезидент Interplay попросив його повернутися на день, щоб зіграти у Fallout Van Buren та оцінити, скільки часу знадобиться команді, щоб завершити гру. Він погодився, поставив запитання розробникам, пограв у прототип і зробив висновок:

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«Я переконаний, що за 18 місяців ви могли б випустити справді хорошу гру. Навіть якби працювали у важкому кранчі, я не думаю, що ви могли б зробити це швидше, ніж за 12 місяців – тоді ви випустили б щось незбалансоване та з помилками, і команда була б знищена, тому я не рекомендую це», — сказав Тімоті Кейн віцепрезиденту Interplay.

Однак у складній фінансовій ситуації Interplay цей термін був нездійсненним. Потім віцепрезидент пояснив Кейну, що будь-яка відповідь окрім шести місяців означає скасування проєкту.

«Зрештою все зводиться до грошей. У них закінчувалися гроші. Він не міг дозволити собі розробку понад шість місяців, і, на мій погляд, про цей термін не могло бути й мови… Фінансові справи Interplay були поганими. Вони опублікували збитки за попередні два роки … Тобто відповідь, яку я щойно дав, призвела до скасування гри».

Кейн підкреслює, що тут немає конкретних «лиходіїв»:

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«Дехто люди люблять, щоб у кожній історії був лиходій, і деякі з вас тепер будуть вважати мене лиходієм… Це скоріше приклад того, що відбувається в розробці ігор і чому майже на кожне питання, яке люди ставлять про розробку ігор, відповідь одна: гроші».

Скасування Fallout Van Buren не призвело до негайних звільнень, але вони очікувалися. Фінансові проблеми компанії зрештою призвели до того, що Bethesda купила права на серію, після чого вийшов зовсім інший Fallout 3.

Джерело: GamesRadar

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