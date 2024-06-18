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Керівник Bethesda Тодд Говард має погану новину для фанатів, які хочуть рімейки Fallout та Fallout 2. Як випливає з його інтерв’ю повернення до життя старих ігор — не те, чим збирається займатися компанія.

Попри те, що перша і друга частина Fallout досі вважаються одними з найкращих RPG усіх часів, застаріла графіка та керування є проблемою для багатьох. Раніше, після виходу Fallout 3, і зараз, після успіху серіалу Fallout, багато хто замислився про рімейки класичних ігор 1990-х років. Голова Bethesda Game Studios каже, що поки не варто на це сподіватися.

В інтерв’ю ютуберу MrMattyPlays Говарда запитали, чи розглядала Bethesda ідею модернізації перших двох ігор Fallout, щоб зробити їх більш зручними для новачків. По суті він відповів, що рімейків Fallout 1 і 2 зараз немає «на столі» у студії. Говард каже, що Bethesda лише підтримуватиме можливість грати в обидві гри на ПК. За його словами, пріоритети компанії «не знаходяться в цій області»

Тодд Говард захищає рішення Bethesda залишити складні ігри Interplay Fallout недоторканими, він каже, що «частина чарівності ігор тієї епохи» полягає саме в їхній «олдскульності». Також у Bethesda нема цікавості до ідеї перенесення Fallout 1 і 2 на консолі.

«Все можливо, але це буде тривалим процесом для розробників, і вам доведеться запитати себе, на що ми зараз хочемо витрачати час, чи це найкраще грати як це було на ПК? Якщо ви запитаєте мене, я вважаю, що найкращий спосіб грати в це на ПК, за допомогою миші та клавіатурі, як це було», — каже Говард.

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Тодд Говард також розповів про перспективи нової гри Fallout з огляду на популярність франшизи. Тут теж нема хороших новин, Bethesda вирішила «не поспішати».

«Щодо інших ігор Fallout у майбутньому, я, звичайно, не можу говорити про них зараз, мабуть, я мав би сказати, що ми поспішаємо через них, або що нам потрібно отримати речі, які відрізняються від роботи, яку ми робимо в 76, ви знаєте… Але ми не відчуваємо, що нам потрібно поспішати з цим. Прямо зараз телешоу Fallout займає певну нішу з погляду франшизи та сюжету. Я справді відчуваю бажання нового типу основної гри, але для цього потрібен час. Я не думаю, що це погано для людей, щоб вони також сумували. Ми просто хочемо зробити це правильно та переконатися, що все, що ми робимо у франшизі, чи то Elder Scrolls, чи Fallout, чи тепер Starfield, стане значущим моментом для всіх, хто любить ці франшизи так само як і ми».

Зважаючи на те, що це каже керівник студії, між частинами основних франшиз якої іноді лежать понад 10 років, жарти про «дожити до нової Elder Scrolls чи Fallout» — не такі вже жарти. Свого часу Тодд Говард казав, що шоста частина Elder Scrolls, мабуть, буде останньою грою серії під його керуванням.

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Джерела: GameRant, Insider Gaming

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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