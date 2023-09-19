Новини Ігри 19.09.2023 о 15:09

Витік Xbox розкрив список майбутніх ігор Bethesda — ремастери Oblivion і Fallout 3 й DLS до Starfield

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Юрій Орос

Автор новин

Судове протистояння Microsoft з FTC (Федеральна торгова комісія) має додатковий ефект — матеріали суду є публічними, тож раз за разом випливають нові документи. Після планів про новий, найпотужніший Xbox у 2024 році та приблизних термінів виходу Elder Scrolls VI розглядаємо презентацію Microsoft про потенційне придбання ZeniMax (власник Bethesda) у липні 2020 року.

На скриншоті представлені майбутні (на той момент) ігри Bethesda та id Software, від фінансового 2020-го до фінансового 2024-го, передає The Verge. Деякі з ігор, що вже вийшли потрапили в зазначені терміни, інші — ні. Зокрема Doom Eternal вийшла 20 березня 2020-го, і планувалася на фінансовий 2020-й (може не сходитися з реальним). Натомість Starfield планувалася на 21-й, а пішла на золото лише у вересні 2023-го.

Витік Xbox розкрив список майбутніх ігор Bethesda — ремастери Oblivion і Fallout 3 й DLS до Starfield

Найцікавіше в цьому списку — два останні роки. У 23-му мають вийти DOOM Year Zero (та DLS до неї), а також Elder Scrolls Online: Expansion та дві гри під кодовими іменами: Project Kestrel й Project Platinum,

У фінансовому 2024-му згідно з цим документом планували багато цікавого, зокрема Elder Scrolls VI (зараз говорять «не раніше 2026-го»), ліцензовану гру, ремастер Fallout 3, Dishonored 3 та сиквел Ghoswire: Tokio.

Серед інших цікавих ігор у списку є ще не названа гра про Індіану Джонса, ремастер Oblivion та DLS до Starfield. Виходить Bethesda відразу планувала сюжетне доповнення для своєї космічної гри. Можливо десь у наступному році.

Огляд Starfield: наукова фантастика, на яку ми заслуговуємо

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