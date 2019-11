The Outer Worlds: последняя надежда

Вышедшая год назад сырая и полупустая Fallout 76, вызвавшая, скажем так, достаточно агрессивную реакцию части преданных поклонников серии, дала Obsidian Entertainment повод рекламировать свою космическую ролевую игру The Outer Worlds как настоящий Fallout от создателей серии Fallout. И это чистая правда. The Outer Worlds – это Fallout в космосе, такой же, только с перламутровыми пуговицами.

The Outer Worlds Жанр ролевая игра

Платформы Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Языки английский, русский

Разработчик Obsidian Entertainment

Издатель Private Division

Сайт Epic Games Store

Take my love, take my land

Take me where I cannot stand

I don’t care, I’m still free

You can’t take the sky from me

The Ballad of Serenity (Firefly)

Разработкой The Outer Worlds действительно занимались люди, имеющие прямое отношение к созданию оригинальных изометрических Fallout и Fallout 2. Леонард Боярски и Тим Кейн, выступающие в роли креативных директоров The Outer Worlds, знакомы еще со времен Interplay – они вместе работали над концепцией и игровым дизайном легендарных постапокалипических RPG компании. Вдвоем они и покинули Interplay, чтобы создать, совместно с своим третьим коллегой, Джейсоном Андерсоном, легендарную студию Troika Games.

«Тройка» просуществовала лишь семь лет, за которые успела выпустить только три игры, зато какие – Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura, The Temple of Elemental Evil и Vampire: The Masquerade – Bloodlines. И если The Temple of Elemental Evil — проект в некоторых отношениях спорный, то Arcanum и Vampire – это культовые игры, навсегда вписавшие свои имена в зал славы видеоигр.

После закрытия Troika Games дороги Боярски, Кейна и Андерсона разошлись. Андерсон вернулся на руины Interplay, где, совместно с еще одним коллегой со времен Fallout 2, Крисом Тейлором, некоторое время занимался Project V13, духовным наследником серии Fallout, разработка которого так и не сдвинулась за 10 лет с мертвой точки. Затем Андерсон перешел на позицию креативного директора в InXile Entertainment, где занимался Wasteland 2, потом успел поработать над Evolve в Turtle Rock Studios и вернулся в InXile в 2019 г.

Боярски десять лет проработал в Blizzard Entertainment, где выполнял обязанности старшего дизайнера мира Diablo III и Diablo III: Reaper of Souls. Кейн провел четыре года в Carbine Studios, подвязавшейся разрабатывать научно-фантастическую MMORPG WildStar для NCSoft (к сожалению, игра оказалась невостребованной), а затем перешел в Obsidian Entertainment, где занимался Pillars of Eternity. В 2016 г. к нему присоединился Боярски и вместе они начали работать над игрой, которая позже стала известна как The Outer Worlds.

Забавно, что после того, как год назад Microsoft приобрела одновременно и Obsidian, и InXile три гейм-дизайнера вновь объединились под одной виртуальной крышей.

Как видите, The Outer Worlds – это действительно детище людей, имевших отношение к серии Fallout, мало того, людей, принимавших непосредственное участие в создании многих культовых игр. Впрочем, на этом параллели не заканчиваются.

Жители убежища, которым необходима помощь, в играх серии Fallout – пропавший корабль со спящими в криогене колонистами, которых нужно разбудить, в The Outer Worlds. Животные-мутанты, населяющие пустоши, в Fallout – агрессивная фауна в The Outer Worlds. Ретрофутуризм с привкусом модернизма 1950-х гг. в Fallout – ретрофутуризм с привкусом ар-деко 1930-х гг. в The Outer Worlds. Силовая броня – скафандры, до боли похожие на силовую броню. Да и стимпаки выглядят как те же самые стимпаки. Многие проблемы в The Outer Worlds, как и в Fallout, можно решить без применения силы, используя навыки убеждения, лжи и запугивания. Каждая задача имеет несколько решений, требующих применения разных навыков, точно так же, как и некоторые строчки диалогов открываются только в том случае, если соответствующий навык прокачан у вас до необходимого уровня. Вместо боевой паузы V.A.T.S. в The Outer Worlds имеется тактическое замедление времени. И т.д. Подобных аналогий здесь вагон и маленькая тележка.

Вторым, кроме Fallout, источником вдохновения для создателей The Outer Worlds послужил культовый фантастический сериал Firefly. Кроме совершенно прямых намеков, таких как энергетические патроны Firefly или коровцы (гибрид коровы и овцы), неизвестно откуда появляющиеся в определенный момент в грузовом отсеке вашего корабля, игру и сериал связывает и многое другое.

Во-первых, сам ваш корабль, «Ненадежный» (ситуация с названием здесь такая же, как с печально знаменитой «Бедой»), до боли похож на «Светлячок», особенно грузовой отсек и кают-компания, да и в силуэтах обоих планетолетов есть нечто общее. Во-вторых, команда. В процессе исследования Алкиона (так в локализированной версии называется звездная система Halcyon), вы можете найти шесть спутников, среди которых будет застенчивая девушка-механик и священник с темным прошлым. Никого не напоминает? Да и в целом, по ощущениям, The Outer Worlds – это RPG по Firefly без лицензии Firefly. Вы летаете по звездной системе, беретесь помогать местным в решении их проблем, навлекаете на себя гнев сильных мира сего и т.д. Ну и опять-таки, дух Фронтира и атмосфера космического вестерна есть и в The Outer Worlds, и в Firefly. Ладно, а что у нас с сюжетом?

Все начинается с того, что безумный ученый Финеас похищает с материнского корабля капсулу с одним из спящих колонистов, с вами. После болезненного оживления и вынужденного катапультирования на планету вы оказываетесь в незнакомом и враждебном мире и случайно получаете в собственность космический корабль, тот самый «Ненадежный». Правда, корабль сначала нужно починить, а для этого встрять в конфликт местных — разборку корпорации и людей, которые захотели жить независимо. В итоге вам придется выбрать какую-то сторону, обрекая вторую половину населения на гибель. Что поделать, мир Алкиона суров.

Вообще, Алкион переживает далеко не лучшие времена. Колония медленно деградирует под властью корпораций. Люди, вынужденные подписывать кабальные пожизненные контракты и регулярно оболваниваемые корпоративной пропагандой – плохие работники, да и в целом, экономика Алкиона в упадке, на дорогах рыщут бандиты, да и неблагоприятные условия жизни на Терре-2 и Монархе, двух обитаемых планетах Алкиона, не способствуют процветанию. А тут еще и корабль с колонистами, та самая пропавшая 70 лет назад «Надежда», с борта которой вас сняли в начале игры, появилась в системе. Колонисты спали слишком долго, их оживление может быть проблематичным, да и не факт, что экономика Алкиона выдержит еще 10 тыс. голодных ртов.

По геймплею The Outer Worlds — опять-таки все та же Fallout. Учитывая, что авторами игры выступают Obsidian Entertainment – это скорее Fallout: New Vegas, чем Fallout 4. Общаемся с NPC, собираем квесты, выбираем сторону и способ решения проблемы, иногда стреляем, но во многих случаях можно обойтись и без этого. Как говорилось выше, вместо V.A.T.S. здесь есть тактическое замедление времени, побочный эффект долгого криосна, штука полезная на первых порах, но со временем вы забудете о ее использовании. Сама стрельба чуть более удобная, чем в Fallout, но до Mass Effect и Destiny 2 ей очень далеко.

Основные действующие стороны в The Outer Worlds – это Коллегия, своеобразный совет директоров колонии, и не совсем адекватный доктор Финеас, ожививший вас в самом начале. Между ними и придется выбирать в самом конце игры, решая таким образом судьбу всего Алкиона. На планетах есть и локальные конфликты. «Монарх Стеллар Индастриз» против иконоборцев, дезертиры против компании «Просто космос» (так в русской версии стала называться Spacer’s Choice), экипаж корабля «Первопроходец» (это предшественник вашей «Надежды», превращенный в орбитальную станцию) против Коллегии, «Субсвет Утиль» против всех и т.д.

У вас есть репутация в каждой из компаний и группировок, от которой зависят скидки в местных магазинах и то, начнут ли в вас стрелять в случае появления на их базе. В принципе, между компаниями и группировками можно лавировать до самого конца, но некоторые решения требуют однозначно выбрать сторону, рассорившись с другими участниками конфликта. Причем в одном из случаев, даже имея возможность прийти к компромиссному решению, вы имеете огромный шанс слить переговоры, просто потому, что несколькими часами ранее не поняли, что выполнение одного из побочных заданий совсем другого квеста этой же группировки повлияет на ваше отношение с одним ключевым персонажем. Бывает.

Как уже говорилось, многие ситуации в The Outer Worlds можно решить путем переговоров или выбрав stealth вместо прямой конфронтации. Развитые навыки Общения (Убеждение, Ложь, Запугивание), Технологии (Медицина, Наука, Инженерия) или Незаметности (Скрытность, Взлом, Вскрытие замков) помогут вам либо убедить противников пропустить вас, либо прокрасться мимо часовых, либо пустить усыпляющий газ, разом покончив со всеми врагами. Мало того, некоторые из небоевых навыков, те же навыки общения, влияют здесь и на поведение противников в бою, они могут оцепенеть от неожиданной атаки, получить штраф к характеристикам и т.д. Одним словом, как в любой хорошей RPG, в The Outer Worlds можно отыгрывать роль и решать проблемы без конфронтации, впрочем, здесь не обошлось без подвоха.

Дело в том, что создателям The Outer Worlds удалось решить вечную проблему ролевых игр – переизбыток средств на финальных стадиях игры. И решили они ее кардинально. Здесь с помощью специальных верстаков вы можете не просто модифицировать броню и оружие, встроив в них специальные элементы, но и повысить уровень амуниции, просто вложив в нее условную «работу», а на деле просто деньги. Таким образом, любое оружие и броню, чуть ли не найденные вами в самом начале игры, можно прокачать до очень серьезного уровня.

В итоге получается, что во второй половине игры вы становитесь настолько круты, что противникам просто нечего противопоставить вам. Группа из трех человек, ваш персонаж и два спутника, облаченные в тяжелую броню и вооруженные пулеметами и плазменными винтовками, зачищают любую базу минут за пять, а хваленых монархских жукозавров и вовсе сжигают с расстояния в сотню метров. Никакого сопротивления, никакого азарта, никакой необходимости в умении убеждать или взламывать компьютеры. Нет, вы можете продолжать искать мирное решение проблем, но зачастую намного проще выбрать силовой метод, и это обидно. Да, и холодное оружие здесь практически бесполезно, выбирайте лучше длинноствольные или тяжелые пушки.

Еще одна проблема The Outer Worlds — выбранный шутливый тон повествования. Да, мы понимаем, что вся игра — это одна большая сатира на общество потребления, превратившее людей в рабов не хуже, чем это сделали коммунисты, но все же. Когда шутки про тупых корпоративных клерков, живущих по инструкции, повторяют в двадцатый раз, они уже не кажутся такими смешными. Кроме того, в тех местах, где история The Outer Worlds пытается стать серьезной, например, во время рассказа о событиях на «Надежде», объясняющего что задержало корабль в пути, вы уже не верите рассказчикам, слишком много плохих шуток и сатиры было до этого.

The Outer Worlds — небольшая игра. На карте Алкиона всего несколько обитаемых планет по паре локаций на каждой, пара больших кораблей и несколько крохотных станций. Да и сами локации откровенно тесные, о просторах Mass Effect: Andromeda и тем более Assassin’s Creed Odyssey речь здесь не идет. Каждая локация, за исключением Монарха, это буквально пару сотен метров в каждую сторону – противники здесь порой разделены буквально десятками метров и небольшим пригорком. Здесь банально тесно. Да и квестов в игре не так чтобы очень много, до того же Fallout: New Vegas далеко – полное прохождение в достаточно неторопливом темпе займет около 25 часов. С другой стороны, на фоне бесконечных игр-сервисов это, возможно, не так уж и плохо.

Больное место игры и графика. Да, порой The Outer Worlds смотрится неплохо, например, в самой первой игровой локации есть очень симпатичные виды. Но порой это просто рябая коричневая масса камней и земли, как на Монархе. В целом The Outer Worlds выглядит местами на уровне вышедшей в 2015 г. Fallout 4, а местами хуже. Это не графика уровня Destiny 2 и вообще не графика 2019 г. Конечно, зато игра не тормозит, но в данном случае это слабое утешение.

Впрочем, хорошей ролевой игре можно простить и проблемы с графикой, и небольшой игровой мир, и не всегда уместный юмор, тем более что у нас давно не было однопользовательских sci-fi RPG. Вот только дисбаланс и заниженную сложность, делающие ваши прокаченные навыки общения, взлома и науки совершенно бесполезными, прощать не хочется, как и откровенно провальный AI и рудиментарный stealth. Тем нем менее, The Outer Worlds — это все еще очень хорошая RPG в духе Fallout и Firefly, на которую стоит обратить внимание. Все равно ничего подобного у нас не будет еще долго, скорее всего до Starfield от Bethesda Game Studios, дата выхода которой еще даже не объявлена.