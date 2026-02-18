Фан Red Dead Redemption 2 випадково зніс збереження дівчини й змусив Артура Моргана перепросити

Фан Red Dead Redemption 2 випадково видалив сейв нареченої, де вона пройшла приблизно дві третини гри, і спробував вибачитися. У цьому йому допоміг Артур Морган.
Він замовив персональне звернення на Cameo, щоб актор Роджер Кларк, який озвучив Артура Моргана в RDR2, особисто підтримав дівчину після втрати прогресу. Актор розповів у соцмережі, що це замовлення стало одним із найзапам’ятовуваніших серед тисяч його відеопобажань. Він поділився скрином замовлення в X (Twitter) та відреагував публічно.
“Я справді вражений підтримкою, яку ви висловлюєте мені на Cameo. Дякую, що вам подобаються мої привітання. Мені подобаються всі, але саме такі, як ті нижче, для мене найцінніші. Давайте всі разом пошлемо цій дівчині позитивні вібрації. Принаймні її хлопець знає, що він зробив”, — сказав Кларк.
I really am blown away by the support you guys show me on cameo. Thank you for liking my shout outs. I enjoy them all but it’s ones like these below that I live for. Let us all send this poor girl positive vibes. At least her man knows what he did. @cameo #cameo #rdr2 pic.twitter.com/U0nHM2pLVT
— Roger Clark (@rclark98) February 12, 2026
У самому запиті фан розповів, що його наречена встигла пройти третину гри. Дівчині дуже подобався геймплей і вона приймала всі етичні рішення. Щоправда, поки чоловік випадково не видалив збереження.
“Чи можете ви висловити кілька слів підтримки через цю нищівну втрату та передати їй свої вибачення?” — попросив фан Red Dead Redemption 2.
За описом, дівчина проходила гру з акцентом на “високу честь”, тобто обирала моральні рішення і витратила десятки годин на прогрес. Видалений сейв вже технічно не відновити. Тому він подумав, що єдиним прийнятим варіантом залишається попросити вибачення у максимально символічній формі — голосом самого Артура Моргана.
Сам Роджер Кларк розповів, що йому подобаються різні замовлення на Cameo, але саме такі історії привертають найбільше уваги. Він також закликав підписників підтримати дівчину, яка втратила свій прогрес. На платформі актор має тисячі виконаних відеозвернень і стабільно високий рейтинг, тому подібні персональні повідомлення це частина його взаємодії зі спільнотою Red Dead Redemption 2.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: