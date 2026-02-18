Фан Red Dead Redemption 2 випадково зніс збереження дівчини й змусив Артура Моргана перепросити

Red Dead Redemption 2

Фан Red Dead Redemption 2 випадково видалив сейв нареченої, де вона пройшла приблизно дві третини гри, і спробував вибачитися. У цьому йому допоміг Артур Морган.





Він замовив персональне звернення на Cameo, щоб актор Роджер Кларк, який озвучив Артура Моргана в RDR2, особисто підтримав дівчину після втрати прогресу. Актор розповів у соцмережі, що це замовлення стало одним із найзапам’ятовуваніших серед тисяч його відеопобажань. Він поділився скрином замовлення в X (Twitter) та відреагував публічно.

“Я справді вражений підтримкою, яку ви висловлюєте мені на Cameo. Дякую, що вам подобаються мої привітання. Мені подобаються всі, але саме такі, як ті нижче, для мене найцінніші. Давайте всі разом пошлемо цій дівчині позитивні вібрації. Принаймні її хлопець знає, що він зробив”, — сказав Кларк.





У самому запиті фан розповів, що його наречена встигла пройти третину гри. Дівчині дуже подобався геймплей і вона приймала всі етичні рішення. Щоправда, поки чоловік випадково не видалив збереження.

“Чи можете ви висловити кілька слів підтримки через цю нищівну втрату та передати їй свої вибачення?” — попросив фан Red Dead Redemption 2.

За описом, дівчина проходила гру з акцентом на “високу честь”, тобто обирала моральні рішення і витратила десятки годин на прогрес. Видалений сейв вже технічно не відновити. Тому він подумав, що єдиним прийнятим варіантом залишається попросити вибачення у максимально символічній формі — голосом самого Артура Моргана.

Сам Роджер Кларк розповів, що йому подобаються різні замовлення на Cameo, але саме такі історії привертають найбільше уваги. Він також закликав підписників підтримати дівчину, яка втратила свій прогрес. На платформі актор має тисячі виконаних відеозвернень і стабільно високий рейтинг, тому подібні персональні повідомлення це частина його взаємодії зі спільнотою Red Dead Redemption 2.

