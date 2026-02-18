tradfi
Новини Ігри 18.02.2026 comment views icon

Фан Red Dead Redemption 2 випадково зніс збереження дівчини й змусив Артура Моргана перепросити

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Фан Red Dead Redemption 2 випадково зніс збереження дівчини й змусив Артура Моргана перепросити
Red Dead Redemption 2

Фан Red Dead Redemption 2 випадково видалив сейв нареченої, де вона пройшла приблизно дві третини гри, і спробував вибачитися. У цьому йому допоміг Артур Морган.


Він замовив персональне звернення на Cameo, щоб актор Роджер Кларк, який озвучив Артура Моргана в RDR2, особисто підтримав дівчину після втрати прогресу. Актор розповів у соцмережі, що це замовлення стало одним із найзапам’ятовуваніших серед тисяч його відеопобажань. Він поділився скрином замовлення в X (Twitter) та відреагував публічно.

“Я справді вражений підтримкою, яку ви висловлюєте мені на Cameo. Дякую, що вам подобаються мої привітання. Мені подобаються всі, але саме такі, як ті нижче, для мене найцінніші. Давайте всі разом пошлемо цій дівчині позитивні вібрації. Принаймні її хлопець знає, що він зробив”, — сказав Кларк.


У самому запиті фан розповів, що його наречена встигла пройти третину гри. Дівчині дуже подобався геймплей і вона приймала всі етичні рішення. Щоправда, поки чоловік випадково не видалив збереження.

“Чи можете ви висловити кілька слів підтримки через цю нищівну втрату та передати їй свої вибачення?” — попросив фан Red Dead Redemption 2.

За описом, дівчина проходила гру з акцентом на “високу честь”, тобто обирала моральні рішення і витратила десятки годин на прогрес. Видалений сейв вже технічно не відновити. Тому він подумав, що єдиним прийнятим варіантом залишається попросити вибачення у максимально символічній формі — голосом самого Артура Моргана.

Сам Роджер Кларк розповів, що йому подобаються різні замовлення на Cameo, але саме такі історії привертають найбільше уваги. Він також закликав підписників підтримати дівчину, яка втратила свій прогрес. На платформі актор має тисячі виконаних відеозвернень і стабільно високий рейтинг, тому подібні персональні повідомлення це частина його взаємодії зі спільнотою Red Dead Redemption 2.

12 найкращих ігор із зимовою атмосферою

Спецпроєкти
5 корисних tech-подарунків на День святого Валентина
Потужність 19 000 Па і точне миття вздовж країв: як Dreame L40 Ultra AE прибирає у найскладніших місцях

Джерело: The Gamer, Polygon

Популярні новини

arrow left
arrow right
Doom встановили на єдині навушники з відкритим кодом — ентузіаст розігнав їхній процесор
Стример заробив $1 млн за 12-годинну трансляцію Call of Duty
"Зустрів прекрасну жінку": довгоочікуваний інді-хіт All Living Things відклали, бо розробник закохався
Спілка "Ідіома" випустила українізатор Batman: Arkham Origins та всіх DLC
“Війна ніколи не змінюється”: Рон Перлман повернувся в “Фолаут”
На Steam подали до суду одразу 14 млн геймерів через "завищені ціни"
GTA 6 вийде без фізичної версії на старті, — інсайдер
Epic Games Store віддає культову RPG про детектива з амнезією
Epic Games Store безплатно віддає готичну метроїдванію від творця Castlevania
В офісі розробників GTA 6 стався вибух: рятувальники працюють на місці
Клієнт Steam став повністю 64-бітним
Obsidian хоче скоротити розробку ігор до 3-4 років використанням "старих" технологій
Роуглайк Mewgenics окупився через 3 години після релізу в Steam
Кілька років тиші: Lionsgate незабаром анонсує гру за "Джоном Віком"
"Серйозний конкурент Elden Ring": Nioh 3 оцінили в 86/100 на Metacritic
Пейзажі нової Fable розкривають збільшений масштаб гри
Продажі "забутої" гри Star Wars зросли на 1900% за ніч через новий спосіб зламу PS5
Понад 700 геймерів обміняли свою кров на безплатну копію Vampires: Bloodlord Rising
Метро, аномалії та виживання: трейлер фільму "Вихід 8", що екранізує містичну японську гру
Скасований рімейк Prince of Persia був готовий на 99%, — інсайдер
Сервіс HowLongToBeat назвав гру, яку найчастіше проходили до кінця у 2025 році
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати