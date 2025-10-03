Мод Red Dead Redemption 2 змушує переживати “спогади” кожного вбитого NPC

Red Dead Redemption 2 / Rockstar

Для Red Dead Redemption 2 з’явився мод, який змусить почуватися вас винним після вбивства чергового NPC. Він показує спогади, які з’являються одразу після їхньої смерті.

Ідея створити такий мод з’явилася, коли стрімер Blurbs попросив глядачів свого Twitch-каналу запропонувати найгірші ідеї для модів. Один із фанатів придумав так звану систему “пам’яті”, яку чоловік переніс в реальний світ. Тепер камера в RDR2 перед вбивством персонажа переходить у спеціальний кінематографічний режим — сповільнений великий план, який акцентує на моменті.

Одразу після цього вмикаються флешбеки — заздалегідь записані сцени, які ніби показують минуле NPC. Теоретично гра, яка і без того дуже реалістична, могла стати трагічною. Але кому цікаво дивитися на сумний контент під час стріму? Blurbs пішов далі й дозволив чату Twitch прописати ідеї для цих сцен.

“Можливо, я помилявся, коли дозволив чату Twitch вигадати сценарії”, — жартує стрімер.

Різко в спогадах жителів Дикого Заходу з’явилися меми, аніме One Piece, бейсбол, відеоігри та купа інших дивних речей. Тепер кожне вбивство перетворюється на коротку історію з “родзинкою” у вигляді смішних ситуацій з минулого персонажа. Якщо поєднати цей мод та новий спосіб вбивства, який гравці знайшли через 7 років після релізу — вийде “ядерна суміш” абсурдну зі сторони.

Додамо, що стрімер Blurbs не вперше робить вірусні проєкти для Red Dead Redemption 2. У серпні він зробив робив мод, який дозволяв кидати дитину Джека Марстона, як томагавк.

Сцена, де кидаються Джеком близько на 11:30