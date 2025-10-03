Новини Ігри 03.10.2025 comment views icon

Мод Red Dead Redemption 2 змушує переживати “спогади” кожного вбитого NPC

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Мод Red Dead Redemption 2 змушує переживати “спогади” кожного вбитого NPC
Red Dead Redemption 2 / Rockstar

Для Red Dead Redemption 2 з’явився мод, який змусить почуватися вас винним після вбивства чергового NPC. Він показує спогади, які з’являються одразу після їхньої смерті.

Ідея створити такий мод з’явилася, коли стрімер Blurbs попросив глядачів свого Twitch-каналу запропонувати найгірші ідеї для модів. Один із фанатів придумав так звану систему “пам’яті”, яку чоловік переніс в реальний світ. Тепер камера в RDR2 перед вбивством персонажа переходить у спеціальний кінематографічний режим — сповільнений великий план, який акцентує на моменті.

Одразу після цього вмикаються флешбеки — заздалегідь записані сцени, які ніби показують минуле NPC. Теоретично гра, яка і без того дуже реалістична, могла стати трагічною. Але кому цікаво дивитися на сумний контент під час стріму? Blurbs пішов далі й дозволив чату Twitch прописати ідеї для цих сцен.

“Можливо, я помилявся, коли дозволив чату Twitch вигадати сценарії”, — жартує стрімер.

Різко в спогадах жителів Дикого Заходу з’явилися меми, аніме One Piece, бейсбол, відеоігри та купа інших дивних речей. Тепер кожне вбивство перетворюється на коротку історію з “родзинкою” у вигляді смішних ситуацій з минулого персонажа. Якщо поєднати цей мод та новий спосіб вбивства, який гравці знайшли через 7 років після релізу — вийде “ядерна суміш” абсурдну зі сторони.

Додамо, що стрімер Blurbs не вперше робить вірусні проєкти для Red Dead Redemption 2. У серпні він зробив робив мод, який дозволяв кидати дитину Джека Марстона, як томагавк.

Сцена, де кидаються Джеком близько на 11:30

Популярні новини

arrow left
arrow right
Стандартний S.T.A.L.K.E.R. 2 можна оновити до версій Deluxe та Ultimate на усіх платформах
Злито 9 хвилин геймплею "королівської битви" в Battlefield 6 — плавання, підводна стрільба і руйнування будівель
S.T.A.L.K.E.R. у 2D та піксельна Resident Evil: 19 анонсів з Фестивалю українських ігор у Steam
В Steam запроваджують розподіл рецензій за "мовним принципом”
Детектив, монастир і середньовічний COVID: деталі нового сюжетного DLC для Kingdom Come Deliverance 2
"Найгірший інтерфейс" в Anno 117: Pax Romana спаплюжив запуск демо — лише 45% позитивних відгуків
У Steam стартував великий осінній розпродаж — DOOM Eternal, Sekiro та інші зі знижками до -90%
Геймплей пригодницької гри The Lost Heaven: як The Last of Us, але в Китаї і з роботами
В Steam вийшов симулятор жахів із реальними відео "проклятих" будинків з Японії
Кіану Рівз хоче повернутися до ролі Джонні Сільверхенда в Cyberpunk 2
GSC представила дорожню карту S.T.A.L.K.E.R. 2 на 2025 рік — оновлення рушія, прилади нічного бачення і нові місії
Корейська The Witcher? Вийшов тизер Woochi the Wayfarer — містичної RPG з монстрами, шаманами і ритуалами
Мультфільми Ghibli та Zelda допомагають боротися з депресією, — дослідження
В Steam віддають хітову "магічну RPG" з рекордною знижкою -80%
Epic Games безплатно віддає головоломку з 92% схвальних відгуків
Прислухайтесь до порад Скіфа: ДСНС і творці S.T.A.L.K.E.R. 2 випустили відео про небезпеку підозрілих предметів
Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2: "Оновлення 1.6 вже близько, приготуйся битися за лут з іншими сталкерами!"
Epic Games безплатно віддає квест-адвентюру з 95% рейтингом
Epic Games роздає топовий кіберпанк-слешер Ghostrunner 2
Хідео Кодзіма мріяв залучити Девіда Лінча до розробки Death Stranding 2
Камуфляж зброї Battlefield 6 не вражає: максимально простий і застарілий, — витік
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати