Фанат Fallout створив монітор повітряних тривог та відключень електрики у стилі Vault-Tec

Яка країна, такий і Pip-boy / Threads, meerkat

Українець поєднав любов до Fallout, невтішні реалії часів війни та власні технічні навички у корисному гаджеті. Він показує карту тривог та текстові повідомлення моніторингу.

Користувач Threads з ніком meerkat опублікував відео та фото пристрою власної розробки. Зображення на невеликому екрані у стилі гри демонструє карту України, зафарбовану червоним в областях, де лунає повітряна тривога. На іншій вкладці інтерфейсу можна побачити повідомлення моніторингового каналу, котрі розшифровують причини тривог.

“Щастя — бути фанатом Fallout і залутати (зробити) систему моніторингу Vault-Tec для свого сховища. Моніторинг просторів Пустоші ще ніколи не був таким привабливим і захопливим! Моніторить: повітряну тривогe, графіки відключення електрики та моніторингові канали”, — дає короткий опис ентузіаст.

Гаджет викликав жваву цікавість серед коментаторів, котрі бажали б придбати або відтворити щось подібне. Користувач dima_dolgoter запропонував автору зробити йому кейс у формі Pip-boy для носіння пристрою на руці.

Автор написав у відповідь, що шокований великою цікавістю до свого виробу. За його словами, відтворити гаджет не так вже й складно. Також це недорого (у всякому разі, в нього вийшло “бюджетно”). Є деякі нюанси та складності, зокрема з відстежуванням графіків вимкнень електрики. Він пообіцяв “зібратися з думками”, виправити деякі баги та розповісти, як він це зробив, коли буде вільний час.

Тож, ймовірно, на історію чекає продовження, а українці зможуть зробити собі “піп-бої”, корисні у реальному житті. Сумно, але ми деякою мірою ближчі до світу Fallout, ніж інші країни.