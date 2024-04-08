Повне перевтілення: в акторів Fallout були робочі Pip-Boy, а декорації були дуже реалістичними

У розмові з GamesRadar+ Кайл Маклахлан, який грає наглядача Хенка Макліна в серіалі Fallout від Amazon Prime, пригадав, як користувався на знімальному майданчику Pip-Boy, культовим гаджетом на зап’ясті, який в іграх Fallout працює як інвентар та інформаційний центр.

«Мені подобається працювати з маленьким Pip-Boy. Взяти цю ідею, анімаційну концепцію, і перетворити її на справжнє робоче обладнання, це було справді весело. Вони дійсно запрограмували там деякі речі, з якими ми могли грати», — каже актор.

Коли його запитали, що саме було на Pip-Boy, Маклахлан розповів, що там були «дрібні деталі розташування [і] деякі інші рухи».

«Звичайно, це все було заздалегідь запрограмовано, але у вас насправді було щось, з чим ви могли взаємодіяти, а це не просто щось порожнє, на що ви дивитеся. Там насправді відбувалася активність, яка дуже корисна актору».

Екранна донька Кайла Маклахлан, Елла Пернелл, також висловила захоплення взаємодією з точними декораціями та реквізитом.

«Одягти вперше костюм Сховища та Pip-Boy, і зайти у Сховище, яке було побудоване в реальному житті на цьому знімальному майданчику в Нью-Йорку, було божевіллям. Увага до деталей була божевільною», — розповідає Пернелл.