Новини Кіно 08.04.2024 о 22:16 comment views icon

Повне перевтілення: в акторів Fallout були робочі Pip-Boy, а декорації були дуже реалістичними

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайту

Повне перевтілення: в акторів Fallout були робочі Pip-Boy, а декорації були дуже реалістичними

У розмові з GamesRadar+ Кайл Маклахлан, який грає наглядача Хенка Макліна в серіалі Fallout від Amazon Prime, пригадав, як користувався на знімальному майданчику Pip-Boy, культовим гаджетом на зап’ясті, який в іграх Fallout працює як інвентар та інформаційний центр.

«Мені подобається працювати з маленьким Pip-Boy. Взяти цю ідею, анімаційну концепцію, і перетворити її на справжнє робоче обладнання, це було справді весело. Вони дійсно запрограмували там деякі речі, з якими ми могли грати», — каже актор.

Коли його запитали, що саме було на Pip-Boy, Маклахлан розповів, що там були «дрібні деталі розташування [і] деякі інші рухи».

«Звичайно, це все було заздалегідь запрограмовано, але у вас насправді було щось, з чим ви могли взаємодіяти, а це не просто щось порожнє, на що ви дивитеся. Там насправді відбувалася активність, яка дуже корисна актору».

Fallout

Екранна донька Кайла Маклахлан, Елла Пернелл, також висловила захоплення взаємодією з точними декораціями та реквізитом.

«Одягти вперше костюм Сховища та Pip-Boy, і зайти у Сховище, яке було побудоване в реальному житті на цьому знімальному майданчику в Нью-Йорку, було божевіллям. Увага до деталей була божевільною», — розповідає Пернелл.

 

Bethesda випустила Pip–Boy — наручний комп’ютер із майбутнього серіалу Fallout за $200

Курс QA Manual (Тестування ПЗ мануальне) від Powercode academy.
Навчіться знаходити помилки та контролювати якість сайтів та додатків.
Записатися на курс


Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати