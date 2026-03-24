Фани Crimson Desert "дотисли" Pearl Abyss: студія пообіцяла підтримку GPU Arc

Софія Шадріна

Crimson Desert / DigitalTrends
Pearl Abyss пообіцяла додати підтримку відеокарт Intel Arc у Crimson Desert після хвилі критики з боку гравців. На старті гра взагалі не запускалася на цих GPU, а розробники навіть радили оформити повернення коштів, однак тепер запевняють, що вже працюють над сумісністю та оптимізацією, хоча без конкретних термінів.


Реліз Crimson Desert виявився не таким безхмарним, як могло здатися на перший погляд. Попри загалом позитивні враження від технічного стану гри та рівня полірування, частина користувачів одразу зіткнулася з критичною проблемою — повною відсутністю підтримки відеокарт Intel Arc.

Йдеться не про погану оптимізацію чи окремі баги. На момент запуску гра банально не працювала на цих GPU. Користувачі отримували повідомлення про “несумісне обладнання”. після чого запуск був неможливий. Це стосувалося як дискретних відеокарт лінійки Arc, так і інтегрованої графіки Intel, яка широко використовується в ноутбуках і бюджетних ПК.

Ситуація викликала хвилю критики — і не лише через сам факт відсутності підтримки. У розділі FAQ студія Pearl Abyss відкрити порадила гравцям із такими GPU оформити повернення коштів. Така відповідь лише підлила олії у вогонь і швидко розійшлася соцмережами.


Обурення спільноти не забарилося. Гравці звернули увагу на те, що відсутність підтримки виглядає особливо дивно на фоні співпраці з Intel під час розробки. За даними з відкритих джерел, компанія навіть надавала драйвери та інженерну підтримку для адаптації гри під Arc.

На цьому фоні рішення випустити гру без будь-якої сумісності виглядало щонайменше суперечливим. Критика швидко набула масштабів, які складно було ігнорувати, і вже невдовзі розробники змінили тон комунікації.

У офіційному повідомленні команда підтвердила, що працює над додаванням підтримки Intel Arc.

“Щодо підтримки Crimson Desert на Intel Arc: наразі ми працюємо над сумісністю та оптимізацією, щоб у Crimson Desert можна було грати і на системах із відеокартами Intel Arc. Ми готуємося забезпечити плавний і стабільний ігровий процес і просимо вас про терпіння, поки оновлення з підтримкою стане доступним.

Перепрошуємо за будь-яку плутанину, яку могло спричинити формулювання в нашому FAQ кілька годин тому щодо можливості гри на GPU Intel Arc. Вважайте це нашим найактуальнішим офіційним повідомленням із цього приводу. Дякуємо.”  — Написали розробники.

Crimson Desert / X
Фактично це означає повний розворот від початкової позиції з рекомендацією повернення коштів.

На відміну від типових проблем на старті AAA-релізів, у випадку Crimson Desert мова не про падіння FPS чи технічні артефакти. Гра взагалі не запускалася на відповідному обладнанні, що значно серйозніше за стандартні “дитячі хвороби” нових релізів.

Символ 2026 року: WhiteBIT запускає лімітований Криптодепозит під 20,26% річних у USD₮
5G та революція в iGaming: що потрібно знати про це вже зараз. Колонка COO SharksCode

Особливо це вдарило по користувачах ноутбуків, де інтегрована графіка Intel залишається однією з найпоширеніших платформ. Таким чином, потенційно значна частина аудиторії просто не отримала доступу до гри в день релізу.

Цікаво, що на інших відеокартах Crimson Desert демонструвала доволі стабільну роботу, що ще більше підкреслило контраст із повною відсутністю підтримки Arc.

Наразі Pearl Abyss підтвердила, що активно працює над оновленнями, які додадуть сумісність із Intel Arc, а також покращать продуктивність. Проте конкретних термінів студія не називає.

Це означає, що користувачам доведеться чекати без чітких дедлайнів. З огляду на масштаб проблеми, можна припустити, що йдеться не про швидкий патч, а про більш глибоку технічну доопрацювання.

Історія з Crimson Desert — показовий приклад того, як навіть технічно сильний реліз може зіштовхнутися з серйозним репутаційним ударом через обмежену сумісність. Початкова реакція розробників лише погіршила ситуацію, але швидка зміна курсу свідчить про вплив спільноти на індустрію.

Тепер головне питання — чи зможе студія достатньо швидко виправити проблему і повернути довіру користувачів Intel Arc.


Джерело: DigitalTrends

