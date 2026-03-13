AMD розкрила подробиці майбутньої FSR Diamond

AMD нещодавно офіційно презентувала наступне покоління Fidelity Super Resolution під кодовою назвою Diamond.





Хоча початково FSR розроблялась під GPU Radeon, AMD згодом налагодила співпрацю з Microsoft та Sony. Ці компанії вже використовують власні SoC від AMD з підтримкою цієї функції. Спочатку Sony впровадила у PS5 Pro власну функцію масштабування зображення, яка отримала назву PSSR. Перша версія була чимось середнім між FSR 2 та FSR 3. Через деякий час Sony презентувала покращену версію PSSR 2.0, яка за якістю зображення була аналогічна AMD FSR 4.

Через це виникло чимало запитань, оскільки процесор Viola працює на старішій архітектурі RDNA 3, однак виявився спроможним підтримувати ті самі функції, що й новіші GPU AMD на базі RDNA 4. Окрім цього виток коду AMD FSR 4.1 дозволив інтегрувати новішу технологію на RDNA 3 з підтримкою INT8.

Водночас старший віцепрезидент та гендиректор AMD з обчислювальних систем та графіки Джек Хуін анонсував нове покоління FRS під назвою Diamond. Очікується, що ближче до релізу назва зміниться на простішу та зрозумілішу FRS 5.





🚀 Big moment for the future of gaming. Thrilled to partner with @Xbox and @asha_shar on Project Helix, a multi-year deep co-engineering partnership driving next-gen performance, breakthrough graphics, and compatibility with your existing Xbox game library. Powering the… pic.twitter.com/twGyonqgQS — Jack Huynh (@jackhuynh) March 11, 2026

Наступний апскейлер AMD розробляється під нейронну візуалізацію нового рівня. Масштабування здійснюватиметься на основі машинного навчання нового покоління. Додано технологію Multi Frame Generation з використанням ШІ, а також регенерацію променів нового покоління для рейтрейсингу та трасування шляху.

FRS Diamond значною мірою підтримуватиметься NPU, які використовуватимуться у відеокартах Radeon наступного покоління, консолях Project Helix (Xbox) та PS6. Нейронні масиви у вигляді обчислювальних блоків, взаємопов’язаних між собою для обміну та обробки даних, працюватимуть спільно як єдиний ШІ-механізм. Таким чином AMD прагне покращити рендеринг через NPU, забезпечуючи кращу якість масштабування зображень та якісніше окреслення сцен.

AMD постійно вдосконалює алгоритм апскейлера для покращення якості масштабування, зменшення кількості артефактів двоїння зображення, тремтіння, затримок між кадрами та інших проблем. Компанія вперше планує випустити власне рішення для Multi Frame Generation. Наразі FSR Redstone (FSR 4) підтримує стандартний режим генерації 2x. Тоді як NVIDIA вже пропонує 6x MFG, а Intel — 4x. Варто очікувати, що AMD запропонує щонайменше режим 4x.

Окрім цього FSR Diamond обіцяє покращений рейтрейсинг та трасування шляху. Call of Duty: Black Ops 7 першою у грудні минулого року отримала функцію регенерації променів першого покоління. Для цього AMD займається розробкою ядер Radiance наступного покоління. Ці нові ядра інтегруватимуться в архітектуру GPU RDNA 5, що використовуватиметься у майбутніх відеокартах Radeon та у вищеозначених консолях.

Ядра пропонуватимуть виділене апаратне забезпечення для рейтрейсингу зі швидшою продуктивністю у режимі реального часу. Окрім цього AMD пропонує функцію Universal Compression для майбутніх GPU на архітектурі RDNA 5. Апаратний блок оцінюватиме та стискатиме всі дані на GPU для зменшення використання пропускної здатності пам’яті та забезпечення кращої продуктивності.

За словами експертів, FSR Diamond підтримуватиметься тільки GPU з архітектурою RDNA 5 та консолями майбутніх поколінь. Це означає, що ні Radeon RX 9000, ні PS5 Pro її не потягнуть. Можливо деякі оновлення Diamond дозволять запускати її на старіших платформах, однак повноцінно вона буде доступна тільки на пристроях з новими графічними процесорами. Очікується, що реліз нового апскейлера відбудеться у 2027 році разом з виходом Radeon нового покоління та новими консолями від Sony та Microsoft.

Раніше ми писали, що DLSS відновлює зображення у Kingdom Come Deliverance 2 з 38×22p. До цього фахівці з Digital Foundry розповідали, як налаштувати DLSS для ідеального геймінгу.





Джерело: wccftech