16.03.2026

Особливість AMD RDNA 5 дозволить подвоїти продуктивність

Олександр Федоткін

AMD наразі працює над цікавою фішкою наступного покоління графічних процесорів на архітектурі RDNA, яка дозволить виконувати дві інструкції за один цикл.


Очікується, що майбутні GPU RDNA 5 отримають повністю перероблену архітектуру та оптимізований алгоритм виконання інструкцій VOPD3. Зокрема, платформа Coelacanth-Dream звернула увагу на новий патч LLVM, спрямований на подвоєння швидкості обчислень внаслідок використання двоядерного арифметико-логічного блоку (VALU), що фактично збільшить вдвічі обчислювальну потужність FP32.

Технологія Dual Issue VALU також була представлена й в RDNA 3 та RDNA 4. Дві лінії дозволяли GPU виконувати дві інструкції за один такт. Однак останні покоління компіляторів ігрових рушіїв не мали змоги оптимізувати власний код під роботу з Dual-Issue VALU. Тому навіть за наявності апаратних можливостей RDNA 4 та 3 не могли ефективно групувати завдання.

Наразі в RDNA 5 AMD представляє функцію FMA (Fused Multiply-Add), яка спрощує виконання інструкцій за двома лініями. З FMA компілятори легко об’єднуватимуть складні обчислювальні операції та відправлятимуть їх на обчислювальні лінії. Таким чином RDNA 5 може досягти теоретичного піка продуктивності. Геймери завдяки цьому отримають вищу та стабільнішу частоту кадрів у растеризованих іграх. Інструкції FMA також будуть критично важливими для NPU та навантажень з використанням ШІ, доповнюючи масштабування з використанням FSR Diamond та Multiframe Generation. 


Раніше ми писали, що AMD нещодавно офіційно презентувала наступне покоління Fidelity Super Resolution під кодовою назвою Diamond. Водночас  DLSS відновлює зображення у Kingdom Come Deliverance 2 з 38×22p. А до цього фахівці з Digital Foundry розповідали, як налаштувати DLSS для ідеального геймінгу.

