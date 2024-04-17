🤖Atlas помер, хай живе Atlas! Boston Dynamics представила нове покоління робота-гуманоїда

Boston Dynamics вельми оригінально представила нове покоління двоногого робота Atlas — повністю електричного (без всякої гідравліки), набагато швидшого, гнучкішого, спритнішого та ще більш моторошного. Разом із робопсом Spot і роботом-маніпулятором Stretch він займатиметься розв’язанням «найскладніших завдань у промисловості».

16 квітня Boston Dynamics коротким відеороликом «Прощавай, Atlas» сповістила про кінець розробки гідравлічного людиноподібного робота, знаменитого своїми пробіжками, танцями, паркуром, виконанням різних сальто та іншими приголомшливими акробатичними трюками. Саме відео досить ностальгічне, адже містить кадри випробувань різних версій робота Atlas, включно з найбільш ранніми прототипами, та невдалими падіннями, які породили чимало мемів. Хай там як, за понад 10 років (перший показ відбувся ще у 2013-му за підтримки DARPA).

Наступного дня, 17 квітня, Boston Dynamics випустила інше відео, присвячено анонсу повністю нового робота-гуманоїда Atlas з великим круглим екраном замість обличчя. І на цьому відео робот виглядає дуже переконливо. Повних технічних характеристик та детального опису усіх можливостей нового Atlas поки немає. Відомо, що нове покоління є покладається винятково на електроніку — в новій конструкції не знайшлося місця жодній гідравліці, яка суттєво обмежувала попереднє покоління. Демовідео, яке знайомить з новим Atlas, наочно демонструє гнучкість нової моделі, що приголомшує і лякає водночас. Як можна пересвідчитися, новий Atlas вміє складатися (своєрідне оригамі), та обертати голову та інші частини тіла щонайменше на 180 градусів. Кадр з серіалу Загублені у космосі (Lost in Space) від Netflix

Якщо раптом забули, кілька років тому Hyundai придбала Boston Dynamics за $1,1 млрд, ставши третім власником знаменитого розробника роботів, заснованого у 1992 році вихідцями MIT. Нова антропоморфна машина розроблена спільними зусиллями Boston Dynamics та Hyundai — найближчим часом заводи південнокорейського автовиробника стануть тестовим полігоном для нового Atlas, який усе ще знаходиться на ранній стадії розробки. За планом, пілотні випробування Atlas на виробництві Hyundai мають розпочатися на початку 2025 року. В Boston Dynamics поки не готові обговорювати, коли Atlas надійде у продаж та скільки коштуватиме машина. В Boston Dynamics також не впевнені, що майбутня серійна версія Atlas матиме назву Atlas, а не якусь іншу. Водночас інженери сповнені рішучості створити робота, здатного виконувати «нудні, брудні та небезпечні» завдання. Ну що ж українцям лишилося створити власного робота-гуманоїда, озброїти його лазерною зброєю DragonFire і відправити на зачистку українських земель від російських покидьків.

Відео: Бувай, старий Atlas

Відео: Привіт, повністю новий Atlas

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