Hyundai подтвердил покупку производителя роботов Boston Dynamics за 1,1 миллиарда долларов

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Сумма сделки оказалась немного выше, чем сообщалось накануне — Hyundai выплатит SoftBank 1,1 миллиарда долларов в обмен на контрольный пакет акций 80% (остальные 20% акций Boston Dynamics сохранит за собой японский телекоммуникационный гигант).

Для компании Boston Dynamics, основанной в 1992 году выходцами из Массачусетского технологического института, грядущая смена владельца будет третей по счету за последние семь лет. В 2013 году ее купила Google, а в 2017 году компания перешла под крыло японского телекоммуникационного гиганта SoftBank. Мы подробно рассказывали, как так получилось, что Boston Dynamics снова продают во вчерашней новости.

В Hyundai рассчитывают, что инвестиции в Boston Dynamics позволят ускорить развитие сервисных и логистических роботов. Также производитель рассчитывает со временем выпустить больше моделей роботов-гуманоидов, подходящих для ухода за пациентами в больницах. Сфера интересов Hyundai включает, среди прочего, автономное вождение и «умные» фабрики.

Что же касается Boston Dynamics, ее генеральный директор Марк Райберт, комментрия сделку, заявил о «миссии раздвинуть границы возможностей современных роботов и создать полезные сценарии применения в более умном и взаимосвязанном мире».

Закрыть сделку стороны планируют к июню 2021 года после ее одобрения регуляторами.