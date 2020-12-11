Hyundai подтвердил покупку производителя роботов Boston Dynamics за 1,1 миллиарда долларов
Сумма сделки оказалась немного выше, чем сообщалось накануне — Hyundai выплатит SoftBank 1,1 миллиарда долларов в обмен на контрольный пакет акций 80% (остальные 20% акций Boston Dynamics сохранит за собой японский телекоммуникационный гигант).
Для компании Boston Dynamics, основанной в 1992 году выходцами из Массачусетского технологического института, грядущая смена владельца будет третей по счету за последние семь лет. В 2013 году ее купила Google, а в 2017 году компания перешла под крыло японского телекоммуникационного гиганта SoftBank. Мы подробно рассказывали, как так получилось, что Boston Dynamics снова продают во вчерашней новости.
SoftBank согласился продать производителя роботов Boston Dynamics компании Hyundai почти за миллиард долларов
В Hyundai рассчитывают, что инвестиции в Boston Dynamics позволят ускорить развитие сервисных и логистических роботов. Также производитель рассчитывает со временем выпустить больше моделей роботов-гуманоидов, подходящих для ухода за пациентами в больницах. Сфера интересов Hyundai включает, среди прочего, автономное вождение и «умные» фабрики.
Что же касается Boston Dynamics, ее генеральный директор Марк Райберт, комментрия сделку, заявил о «миссии раздвинуть границы возможностей современных роботов и создать полезные сценарии применения в более умном и взаимосвязанном мире».
Закрыть сделку стороны планируют к июню 2021 года после ее одобрения регуляторами.
- Самый известный робот Boston Dynamics — четвероногий робот-собака Spot, поступивший в открытую продажу эти летом. Один из таких роботов недавно обследовал локации захоронения радиоактивных отходов в Чернобыле. Также в модельном ряду роботов Boston Dynamics есть человекоподобный Atlas, знаменитый выполнением разного рода трюков, и робот на колесах Handle.