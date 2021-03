Boston Dynamics показала робота-погрузчика Stretch – мобильную систему с манипулятором, способным перемещать грузы массой до 23 кг

Компания Boston Dynamics, известная благодаря четвероногому роботу Spot, представила своего нового робота Stretch. Он предназначен для перемещения ящиков на складах.

Робот Stretch создан не по образу людей или животных, а нацелен на то, чтобы быть максимально практичным. Он имеет квадратную мобильную базу, содержащую набор колес, «мачту восприятия» с камерами и другими датчиками, а также большой манипулятор с семью степенями свободы и набором присосок на конце. Такая роботизированная рука может захватывать и перемещать ящики массой до 23 кг. Манипулятор свободно поворачивается благодаря специальным запатентованным противовесам, спрятанным внутри его квадратного основания. Благодаря этому база способна выдерживать инерционную силу руки и перемещаемой коробки без необходимости использовать стальную пластину весом в несколько тысяч килограммов, прикрученную к полу. Однако вакуумные захваты Stretch позволяют работать только с коробками с плоскими поверхностями, что ограничивает их полезность на определенных складах.

По заявлению Boston Dynamics, робот Stretch может перемещать до 800 ящиков в час, что сопоставимо с производительностью человека-грузчикаа. Аккумуляторы большой емкости позволяют роботу работать 8 часов подряд, прежде чем потребуется подзарядка. Boston Dynamics заявляет, что роботом Stretch сможет управлять любой человек, прошедший обучение длительностью всего несколько часов. Хотя обычно для управления роботами требуется длительный период обучения.

