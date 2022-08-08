Фотогалерея дня: Німці відзначили завершення виробництва електромобілів BMW i3 спецверсіями Frozen Dark та Galvanic Gold

Серійне виробництво компактних преміальних електромобілів BMW i3 стартувало далекого 2013 року. З того часу німці зібрали 250 тис. екземплярів моделі, яка продавалася у 74 країнах світу. Однак, як і у випадку з Nissan Leaf, старожилу настав час дати дорогу амбітним новачкам.
Німецький автовиробник вирішив відзначити цю подію відразу двома спецверсіями електромобіля. Спочатку була представлена BMW i3s HomeRun Edition, яка вперше отримала стильне матове забарвлення Frozen від BMW Individual. Всього було випущено 10 особливих екземплярів, п’ять з яких набули відтінку Frozen Dark Grey і ще п’ять – Frozen Dark Red II.
А днями німці представили публіці одразу 18 золотистих BMW i3s у кольорі Galvanic Gold. Це останні екземпляри, що зійшли зі складальних ліній виробника, і їх відразу ж відправили покупцям, які отримали справжній ексклюзив.
Нагадаємо, що найближчими роками електромобіль BMW i3 замінять новим компактним електричним кросовером BMW iX1.
Джерело: BMW