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Фотогалерея дня: Німці відзначили завершення виробництва електромобілів BMW i3 спецверсіями Frozen Dark та Galvanic Gold

Фотогалерея дня: Німці відзначили завершення виробництва електромобілів BMW i3 спецверсіями Frozen Dark та Galvanic Gold

Серійне виробництво компактних преміальних електромобілів BMW i3 стартувало далекого 2013 року. З того часу німці зібрали 250 тис. екземплярів моделі, яка продавалася у 74 країнах світу. Однак, як і у випадку з Nissan Leaf, старожилу настав час дати дорогу амбітним новачкам.

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Німецький автовиробник вирішив відзначити цю подію відразу двома спецверсіями електромобіля. Спочатку була представлена ​​BMW i3s HomeRun Edition, яка вперше отримала стильне матове забарвлення Frozen від BMW Individual. Всього було випущено 10 особливих екземплярів, п’ять з яких набули відтінку Frozen Dark Grey і ще п’ять – Frozen Dark Red II.

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А днями німці представили публіці одразу 18 золотистих BMW i3s у кольорі Galvanic Gold. Це останні екземпляри, що зійшли зі складальних ліній виробника, і їх відразу ж відправили покупцям, які отримали справжній ексклюзив.

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Нагадаємо, що найближчими роками електромобіль BMW i3 замінять новим компактним електричним кросовером BMW iX1.

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Джерело: BMW


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