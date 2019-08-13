По слухам, немцы не будут больше обновлять BMW i3, а заменят его новым компактным электрокроссовером BMW iX1

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Следующая новость должна порадовать всех, кто не слишком лояльно относится к внешности электромобиля BMW i3. По слухам, немецкий автопроизводитель не станет в очередной раз обновлять эту модель, а заменит ее в продуктовой линейке электромобилем BMW iX1.

Как нетрудно догадаться по обозначению, это будет электрическая версия компактного кроссовера BMW X1. Таким образом, немцы пойдут по тому же пути, по которому прошли с более крупной моделью BMW iX3 — за основу берется ДВС-модель с привычной для покупателей внешностью, в которую вносятся небольшие визуальные изменения и интегрируется электрическая платформа.

Ожидается, что BMW iX1 будет построен на BMW X1 следующего поколения и получит запас хода порядка 200-300 км. Для сравнения, BMW iX3 получил мощность 270 л.с., батарею на 70 кВтч и запас хода 400 км.

Таким образом производитель убивает сразу двух зайцев — потенциальные покупатели получают электромобиль с привычным для бренда дизайном, а производитель максимально удешевляет производство. Несмотря на то, что продажи BMW i3 постоянно растут, стоимость его изготовления весьма велика из-за ряда технических решений, включая алюминиевую раму и углепластиковый кузов. Последнее обновление модели произошло в конце прошлого года, тогда BMW увеличила емкость батарей до 42 кВтч.

Отметим, что на начальном этапе развития электромобилей неоднозначая внешность играла им на руку, так как позволяла заинтересовать публику, выделяясь из потока. Однако теперь электромобили покупают не только ранние последователи и энтузиасты, но и обычные люди, которые хотят видеть более классические дизайнерские решения.

Источник: InsideEV’s