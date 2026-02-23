banner
Новини Софт 23.02.2026 comment views icon

Фотограф "зловив" культову заставку Windows XP 1996 року в реальності

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Фотограф "зловив" культову заставку Windows XP 1996 року в реальності
Заставка Windows XP

Через 30 років фотограф повторив культову заставку Windows XP із тим самим зеленим пагорбом, який мільйони бачили на робочих столах.


Користувач Reddit проїжджав повз той самий пагорб, який встигли сфотографувати у 1996 році. Йдеться про відомий пейзаж Bliss — стандартні шпалери Windows XP. Фотографу пощастило побачити рідкісний момент, коли локація стала яскраво-зеленою без виноградників і сухої трави. Зазвичай пагорб не виглядає так.

Локація розташована в штаті Каліфорнія на приватній території між округами Напа та Сонома, куди можна потрапити на винний тур. Зазвичай схил майже весь рік зайнятий виноградниками, а влітку трава жовтіє через посуху. Лише в періоди, коли виноградники прибрані, а зимові дощі оживляють траву, ландшафт ненадовго стає схожим на версію з епохи плівкової фотографії.

Фотограф "зловив" культову заставку Windows XP 1996 року в реальності
Той самий пагорб через 30 років

У 1996 році фотограф Чарльз О’Рір випадково застав інший стан місцевості: виноградники тимчасово прибрали через боротьбу зі шкідниками, і пагорб вкрився густою зеленою травою. Саме тоді він зробив знімок на середньоформатну плівкову камеру Mamiya RZ67 з плівкою Fujifilm Velvia, що дало насичені зелені та сині кольори.

Пізніше фото потрапило в стокову бібліотеку, а близько 2000 року права на нього викупила Microsoft і використала як стандартні шпалери Windows XP. За перші 5 років система розійшлася приблизно 400 млн копій, а сам Bliss став одним із найвідоміших зображень у світі комп’ютерів.


Новий знімок зроблений вже на смартфон, тому виглядає трохи менш насиченим, а хмари та небо відрізняються від оригіналу. Але загальна форма пагорба й яскраво-зелений схил дуже впізнавані. Навколо Bliss роками існував міф, що зображення “надто ідеальне” і нібито сильно відредаговане. Сам О’Рір не раз заявляв, що цифрової ретуші не було, а насиченість пояснюється саме плівкою Velvia та зйомкою у вдалий день після дощів.

Ветеран Microsoft розповів про витік знаменитого ключа Windows XP FCKGW

Джерело: Windows Forum, Toms Hardware

Популярні новини

arrow left
arrow right
Microsoft анонсувала нові функції Windows 11: від рухомої панелі завдань до вбудованого Sysmon
Перші відео десктопної Android помітно відрізняються від попередніх кадрів
Microsoft вбудувала функції Sysmon в Windows 11: як активувати?
3D Viewer — все. Microsoft видаляє програму з Windows 10 та 11
Windows 11 досягла 1 млрд користувачів на 130 днів раніше, ніж Windows 10
Windows 11 отримала нативну підтримку MIDI 2.0
Xiaomi HyperOS 3 блокує смартфони з глобальною прошивкою, призначені для Китаю — як відновити
Microsoft тестує “Провідник” Windows 11 з меншим споживанням пам’яті та полегшеним пошуком
Багато скриншотів Android 17: головний екран та меню налаштувань
Windows немає, а Copilot вже працює: Microsoft тепер активує ШІ ще до встановлення ОС
Творець диспетчера завдань для Windows показав, якою б зробив сучасну версію: вона з ШІ і доступна на GitHub
Більше Liquid Glass: Google додасть в Android 17 дизайн "рідкого скла" з iOS 26
Ностальгія без страждань: Windows 7 і Vista повернулися як готові ISO зі всіма оновленнями
Microsoft повертає у Windows 11 рухому панель завдань
Microsoft закрила офіційний спосіб активації Windows 10 та 11 в офлайні
В Android 17 додали інструмент DeliQueue: він зробить інтерфейс "плавнішим"
Програма Winslop для очищення Windows 11 базується на відкритому скрипті Remove Windows AI та пропонує більше функцій
Що за Windows 11 Pure? Asus вбудувала в ноутбуки загадкову "чисту" версію ОС Microsoft
Оновлення Windows 11 навмисно зламало роботу dial-up модемів
Новий власник GOG: "Здивований Windows, це таке неякісне ПЗ"
Банкомат у Британії вимагає вхід у Windows 7 замість PIN-коду перед видачею грошей
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати