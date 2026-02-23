Фотограф "зловив" культову заставку Windows XP 1996 року в реальності

Через 30 років фотограф повторив культову заставку Windows XP із тим самим зеленим пагорбом, який мільйони бачили на робочих столах.
Користувач Reddit проїжджав повз той самий пагорб, який встигли сфотографувати у 1996 році. Йдеться про відомий пейзаж Bliss — стандартні шпалери Windows XP. Фотографу пощастило побачити рідкісний момент, коли локація стала яскраво-зеленою без виноградників і сухої трави. Зазвичай пагорб не виглядає так.
Локація розташована в штаті Каліфорнія на приватній території між округами Напа та Сонома, куди можна потрапити на винний тур. Зазвичай схил майже весь рік зайнятий виноградниками, а влітку трава жовтіє через посуху. Лише в періоди, коли виноградники прибрані, а зимові дощі оживляють траву, ландшафт ненадовго стає схожим на версію з епохи плівкової фотографії.
У 1996 році фотограф Чарльз О’Рір випадково застав інший стан місцевості: виноградники тимчасово прибрали через боротьбу зі шкідниками, і пагорб вкрився густою зеленою травою. Саме тоді він зробив знімок на середньоформатну плівкову камеру Mamiya RZ67 з плівкою Fujifilm Velvia, що дало насичені зелені та сині кольори.
Пізніше фото потрапило в стокову бібліотеку, а близько 2000 року права на нього викупила Microsoft і використала як стандартні шпалери Windows XP. За перші 5 років система розійшлася приблизно 400 млн копій, а сам Bliss став одним із найвідоміших зображень у світі комп’ютерів.
Новий знімок зроблений вже на смартфон, тому виглядає трохи менш насиченим, а хмари та небо відрізняються від оригіналу. Але загальна форма пагорба й яскраво-зелений схил дуже впізнавані. Навколо Bliss роками існував міф, що зображення “надто ідеальне” і нібито сильно відредаговане. Сам О’Рір не раз заявляв, що цифрової ретуші не було, а насиченість пояснюється саме плівкою Velvia та зйомкою у вдалий день після дощів.
Ветеран Microsoft розповів про витік знаменитого ключа Windows XP FCKGW
Джерело: Windows Forum, Toms Hardware
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: