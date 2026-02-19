Що за Windows 11 Pure? Asus вбудувала в ноутбуки загадкову "чисту" версію ОС Microsoft

Depositphotos

Asus тихо випустила Windows 11 Pure edition, і майже ніхто не помітив: вона з’являється у специфікаціях ExpertBook B5 G2 для корпоративного використання. Загадкова ОС “не для відкритого каналу” натякає на швидшу, кращу, чистішу версію популярної системи.





Поява нової специфікації у бізнес-ноутбуці майже не привернула уваги. Версія Windows 11 з’являється у технічних таблицях, а не в маркетингових матеріалах – свідчення про орієнтацію ОС на корпоративних покупців, а не на роздрібних клієнтів. Вибір операційної системи розташований поряд із Windows 11 Pro, Home та конфігураціями без ОС. Вона позначена як “Windows 11 pure OS (не для відкритого каналу)”; це вказує на використання виключно у бізнесі, а не через звичайні канали продажу.

Сам ноутбук ExpertBook B5 G2 був представлений як Copilot+ ПК під час більшого анонсу бізнес-продуктів Asus, але незвичайна опція ОС отримала мало уваги поза специфікаціями. У корпоративному апаратному забезпеченні “не для відкритого каналу” зазвичай означає, що конфігурація не продається вроздріб. Вона призначена суто для корпоративних закупівель, де ІТ-команди розгортають стандартизовані образи системи.

Хоча Asus точно не пояснила, що включає (або виключає) Pure OS, формулювання натякає на чистіший попередньо встановлений образ без звичних програм для кінцевого користувача чи додаткових шарів програмного забезпечення. Також Asus не надала детальних технічних специфікацій цієї версії, але присутність у списку операційних систем підкреслює, що це не окремий продукт Microsoft, а OEM‑образ або спеціальний варіант інсталяційного образу Windows 11 без зайвих попередньо встановлених додатків. Це відповідає звичайній практиці великих організацій при купівлі ноутбуків. Простішій образ допомагає скоротити час налаштування та уникнути видалення непотрібних програм після розгортання. Подібні варіанти чистої установки вже існують у бізнес-ноутбуках HP, Lenovo та Dell. Сама Microsoft, до речі, теж офіційно не анонсувала окремого “Pure” видання.

ExpertBook B5 G2 зосереджується на звичних корпоративних пріоритетах. Він використовує процесори Intel Core Ultra з NPU до 50 TOPS, підтримує до 96 ГБ оперативної пам’яті та пропонує конфігурації зберігання до 4 ТБ. Серед функцій безпеки – TPM 2.0, подвійний захист BIOS, біометричний вхід та опційна аутентифікація за смарт-картою. Ноутбук доступний у версіях із 14- та 16-дюймовими екранами з алюмінієвим корпусом, дисплеєм 16:10 та бізнес-орієнтованим підключенням, включаючи Thunderbolt 4, HDMI, RJ45 та MicroSD. Вага починається від 1,38 кг для меншої моделі, що робить його конкурентоспроможним у сегменті корпоративних ноутбуків.





У прес‑релізі Asus також підкреслюється, що ExpertBook B5 G2 забезпечує надзвичайно тривалий час автономної роботи до 19 годин на одному заряді батареї – показник, актуальний для моделей із процесорами Intel Core Ultra 7 Series 3 та оптимізованою системою живлення. Крім того, інтеграція ASUS MyExpert і розширена підтримка функцій Microsoft Copilot включає інструменти для автоматичного створення транскриптів, підсумків та пропозицій дій після зустрічей, а також функції поліпшеного пошуку й оптимізації тексту.

Корпоративний рівень захисту даних підсилюється експертним набором безпеки ASUS ExpertGuardian, що забезпечує повну відповідність вимогам NIST SP 800‑193 (планується верифікація), захист BIOS від несанкціонованих змін, а також 5‑річну підтримку оновлень прошивки та ПЗ — важливий фактор для IT‑відділів великих організацій, які прагнуть підтримувати безпеку актуальною протягом тривалого циклу використання пристрою. Поки що немає інформації про ціни або доступність ExpertBook B5 G2.

Джерело: TechRadar.com, Asus