tradfi
Новини Софт 19.02.2026 comment views icon

Що за Windows 11 Pure? Asus вбудувала в ноутбуки загадкову "чисту" версію ОС Microsoft

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Що за Windows 11 Pure? Asus вбудувала в ноутбуки загадкову "чисту" версію ОС Microsoft
Depositphotos

Asus тихо випустила Windows 11 Pure edition, і майже ніхто не помітив: вона з’являється у специфікаціях ExpertBook B5 G2 для корпоративного використання. Загадкова ОС “не для відкритого каналу” натякає на швидшу, кращу, чистішу версію популярної системи.


Поява нової специфікації у бізнес-ноутбуці майже не привернула уваги. Версія Windows 11 з’являється у технічних таблицях, а не в маркетингових матеріалах – свідчення про орієнтацію ОС на корпоративних покупців, а не на роздрібних клієнтів. Вибір операційної системи розташований поряд із Windows 11 Pro, Home та конфігураціями без ОС. Вона позначена як “Windows 11 pure OS (не для відкритого каналу)”; це вказує на використання виключно у бізнесі, а не через звичайні канали продажу.

Сам ноутбук ExpertBook B5 G2 був представлений як Copilot+ ПК під час більшого анонсу бізнес-продуктів Asus, але незвичайна опція ОС отримала мало уваги поза специфікаціями. У корпоративному апаратному забезпеченні “не для відкритого каналу” зазвичай означає, що конфігурація не продається вроздріб. Вона призначена суто для корпоративних закупівель, де ІТ-команди розгортають стандартизовані образи системи.

Що за Windows 11 Pure? Asus вбудувала в ноутбуки загадкову "чисту" версію ОС Microsoft
Дані: Asus.com

Хоча Asus точно не пояснила, що включає (або виключає) Pure OS, формулювання натякає на чистіший попередньо встановлений образ без звичних програм для кінцевого користувача чи додаткових шарів програмного забезпечення. Також Asus не надала детальних технічних специфікацій цієї версії, але присутність у списку операційних систем підкреслює, що це не окремий продукт Microsoft, а OEM‑образ або спеціальний варіант інсталяційного образу Windows 11 без зайвих попередньо встановлених додатків. Це відповідає звичайній практиці великих організацій при купівлі ноутбуків. Простішій образ допомагає скоротити час налаштування та уникнути видалення непотрібних програм після розгортання. Подібні варіанти чистої установки вже існують у бізнес-ноутбуках HP, Lenovo та Dell. Сама Microsoft, до речі, теж офіційно не анонсувала окремого “Pure” видання.

ExpertBook B5 G2 зосереджується на звичних корпоративних пріоритетах. Він використовує процесори Intel Core Ultra з NPU до 50 TOPS, підтримує до 96 ГБ оперативної пам’яті та пропонує конфігурації зберігання до 4 ТБ. Серед функцій безпеки – TPM 2.0, подвійний захист BIOS, біометричний вхід та опційна аутентифікація за смарт-картою. Ноутбук доступний у версіях із 14- та 16-дюймовими екранами з алюмінієвим корпусом, дисплеєм 16:10 та бізнес-орієнтованим підключенням, включаючи Thunderbolt 4, HDMI, RJ45 та MicroSD. Вага починається від 1,38 кг для меншої моделі, що робить його конкурентоспроможним у сегменті корпоративних ноутбуків.


Що за Windows 11 Pure? Asus вбудувала в ноутбуки загадкову "чисту" версію ОС Microsoft
Дані: Asus.com

У прес‑релізі Asus також підкреслюється, що ExpertBook B5 G2 забезпечує надзвичайно тривалий час автономної роботи до 19 годин на одному заряді батареї – показник, актуальний для моделей із процесорами Intel Core Ultra 7 Series 3 та оптимізованою системою живлення. Крім того, інтеграція ASUS MyExpert і розширена підтримка функцій Microsoft Copilot включає інструменти для автоматичного створення транскриптів, підсумків та пропозицій дій після зустрічей, а також функції поліпшеного пошуку й оптимізації тексту.

Корпоративний рівень захисту даних підсилюється експертним набором безпеки ASUS ExpertGuardian, що забезпечує повну відповідність вимогам NIST SP 800‑193 (планується верифікація), захист BIOS від несанкціонованих змін, а також 5‑річну підтримку оновлень прошивки та ПЗ — важливий фактор для IT‑відділів великих організацій, які прагнуть підтримувати безпеку актуальною протягом тривалого циклу використання пристрою. Поки що немає інформації про ціни або доступність ExpertBook B5 G2.

ASUS оновила Zenbook, Vivobook, ROG і ProArt: OLED, нові чипи та автономність до 33 годин

Спецпроєкти
Як технології покращують онлайн-освіту для дітей: досвід сучасних шкіл та поради батькам
Потужність 19 000 Па і точне миття вздовж країв: як Dreame L40 Ultra AE прибирає у найскладніших місцях

Джерело: TechRadar.com, Asus

Популярні новини

arrow left
arrow right
Asus: RTX 5070 Ti і 5060 Ti 16 ГБ залишаються у виробництві
Windows Central: Xbox скасувала персональні підсумки року для гравців через брак грошей
Із нарад не втекти: Microsoft "cховала" кнопку "Виходу" у Teams
Банкомат у Британії вимагає вхід у Windows 7 замість PIN-коду перед видачею грошей
Obsidian хоче скоротити розробку ігор до 3-4 років використанням "старих" технологій
Знову видаляти? Свіже оновлення Windows 11 перезавантажує ПК по 15 разів
ASUS та GoPro створили ProArt PX13 — захищений ШІ-ноутбук для творців контенту
В Chrome тестують функцію запуску браузера під час завантаження Windows
Новий власник GOG: "Здивований Windows, це таке неякісне ПЗ"
Microsoft закрила доступ до налаштування сховища в Windows 11 для звичайних користувачів
Власник “кам’яної” Asus RTX 5080 отримав справжню відеокарту та зробив пам’ятне тату з камінцями
Microsoft: у 2025 році продажі Xbox впали на третину
Microsoft тестує “Провідник” Windows 11 з меншим споживанням пам’яті та полегшеним пошуком
Windows немає, а Copilot вже працює: Microsoft тепер активує ШІ ще до встановлення ОС
Пейзажі нової Fable розкривають збільшений масштаб гри
Час кидати "вікна"? Windows Central назвав 5 переваг Linux порівняно з Windows 11
Криво це норма: ASUS каже, що нерівний роз'єм ROG Matrix RTX 5090 є частиною дизайну
Microsoft оновила "Блокнот" у Windows 11: створення таблиць і ШІ-стримінг
Це підвищує продуктивність SSD: у Windows 11 увімкнули підтримку NVMe з Windows Server 2025
Microsoft Copilot навчився надсилати нагадування: лише на смартфон і з вашого дозволу
Windows 11 програла всім: тест швидкодії шести ОС Microsoft
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати